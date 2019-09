Castelnuovo



Tortelli Calzature: un grande gesto che abbatte le barriere architettoniche

mercoledì, 11 settembre 2019, 19:01

di lorenzo fiori

Siamo vicini al 2020 ma in quasi tutta Italia, come in altri stati, persiste l'enorme problema delle barriere architettoniche che impediscono ai disabili, ma anche a passeggini o persone anziane, di non poter frequentare molti luoghi perché non accessibili (magari a causa soltanto di un paio di scalini). Tutto questo sarebbe facilmente risolvibile posizionando una pedana, dove chiaramente è possibile, oppure semplicemente acquistandola e tenendola pronta in caso di bisogno.

Pochi giorni fa nella nostra Castelnuovo Garfagnana si è verificato un bel segnale che va proprio a mettere in pratica ciò che abbiamo detto precedentemente. Infatti, Tortelli Calzature ha "rotto" le barriere architettoniche del proprio locale realizzando una pedana (nella foto) e creando così un piccolo ma fondamentale servizio rendendo il negozio accessibile tutti, ma proprio tutti, i suoi clienti.

Di seguito riportiamo le parole del giovane titolare Tobia Tortelli: "innanzitutto mi voglio umilmente scusare per il ritardo ed inoltre desidero fare un appello a tutti i commercianti per cercare di sensibilizzare e migliorare l'accessibilità nella nostra piccola città che è molto arretrata su questo aspetto. Basta veramente poco per migliorare la vita a parecchie persone... non ce lo scordiamo!."