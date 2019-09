Castelnuovo



Un convegno di studi sulla civiltà contadina in Garfagnana

domenica, 8 settembre 2019, 10:11

XIV convegno di studi storici sulla Garfagnana promosso da Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi e Centro per la Documentazione Storica del Territorio della Garfagnana. “La civiltà contadina in Garfagnana attraverso i secoli", questo il titolo dell'evento che si terrà a Castelnuovo di Garfagnana, Rocca Ariostesca, il 14-15 settembre, dedicato a monsignor Lorenzo Angelini nel quinto anniversario della morte.

PROGRAMMA

Sabato 14 settembre 2019

ore 9,30 – Apertura del Convegno nella Rocca Ariostesca – Saluto delle Autorità

ore 10,00 – Inizio dei lavori

ANGELO SPAGGIARI: Discorso d’apertura.

RAFFAELE SAVIGNI: Contratti agrari e colture nella Garfagnana medievale. In memoria di Bruno Andreolli.

MICHELE ARMANINI: La fine della civiltà contadina: conseguenze etnolinguistiche e non solo.

AMEDEO GUIDUGLI: Aspetti della realtà agricola locale attraverso gli Statuti della Podesteria estense di Trassilico (Secc. XV-XVII).

FABIO BARONI: Dalle Lettere di Ludovico Ariosto: note sull’aristocrazia contadina e commerciale fra Garfagnana, Appennino ed Apuane.

DENNIS FAVALI: Cronache giudiziarie di inizio ‘800: la civiltà rurale garfagnina in età napoleonica.

EMILIO LAMMARI: La vita rurale garfagnina raccontata attraverso la saggezza dei proverbi.

OSCAR GUIDI: Nocturnalia. L’universo magico della Garfagnana tra mito, religione e storia.

Ore 15,30 – Proseguimento dei lavori.

LUCIA GIOVANNETTI: Il paesaggio agrario di Pieve Fosciana. Uno sguardo diacronico.

SILVANA ANDOLINA: L’agricoltura e la pastorizia nella Garfagnana contadina attraverso gli Statuti e i Capitoli conservati presso l’Archivio di Stato di Massa.

GILBERTO BEDINI: Il paesaggio della Garfagnana tra passato, presente e futuro.

DINO MAGISTRELLI: Aspetti dell’organizzazione economica-sociale di Borsigliana, piccolo ma significativo paese dell’alta Garfagnana.

IVO POLI: Problemi agricoli ed emigrazione in Garfagnana da inizio ‘800 a metà ‘900.

ALESSIO CAPORALI: Edifici di culto e tracce materiali della devozione popolare nella corte di Corfino in Età Moderna.

MASSIMO GIAMBASTIANI / MICHELE ARMANINI / ANGELO FRATI: La sgusciatrice per castagne Biagioni e altre macchine utilizzate sui versanti padano e ligure-tirrenico dell’Appennino settentrionale (1931 – 1960).

VITTORIO TELLARINI / MARIA ANDREOLI: “…E la luce elettrica è arrivata nel 1981…” Storie di famiglie contadine nella Garfagnana di fine Novecento.

Domenica 15 settembre 2019

Ore 9,45 – inizio dei lavori

LUIGI SANTINI: Storia di un contratto matrimoniale nella Garfagnana modenese dell’Ottocento.

ANNA GUIDI: Col di Favilla: cento anni di storia.

MELANIA SPAMPINATO: I beni collettivi e gli usi civici nel quadro dell’economia contadina in Garfagnana.

EUGENIO CASANOVI: La zootecnia in Garfagnana: passato, presente e prospettive future.

LUIGI CASANOVI: Agricoltura in Garfagnana: la crisi del XXI secolo.

CARLO TOZZI / SILVIO FIORAVANTI / PAOLO NOTINI: I primi agricoltori della Garfagnana.

GIULIO CIAMPOLTRINI / SILVIO FIORAVANTI / PAOLO NOTINI: Insediamenti rurali e consumi ceramici nella Garfagnana d’età estense. Nuovi dati archeologici.

MICHELE ARMANINI: Conclusioni.

