Una giornata di inclusione con il Panathlon

lunedì, 23 settembre 2019, 11:48

di viola pieroni

“Insieme si può, inclusione con il Panathlon": si intitolava così la giornata che si è svolta all’agriturismo e maneggio “Il Venturo”, durante la quale si sono alternati laboratori di pittura e scultura e prove di equitazione, per concludere con una cena a offerta in favore di associazioni che aiutano le famiglie con figli portatori di handicap.



I protagonisti sono stati alcuni ragazzi delle scuole di Castelnuovo, coordinati dalla professoressa di storia dell'arte Romina Bertellotti, sia disabili che normodotati, in collaborazione con l'associazione Panathlon: durante la prima parte della giornata, svariati tavoli ricoperti da fogli bianchi sono state le tavolozze di numerosi artisti, come un quadro di Van Gogh, un arcobaleno, un paesaggio e molto altro. In un tavolo, i professori Carla Biagioni e Giampiero Poli, oltre ai docenti del sostegno dell’Isi Garfagnana e i ragazzi, si dedicavano a modellare l’argilla, creando vasi e piccole sculture.

Dopo una breve pioggerella, con il primo via libera, tutte le oltre trenta persone presenti si sono recate all'interno di una tensostruttura in cui si è svolta una prova di equitazione da parte di Barbara Masoni, l'unica atleta a rappresentare la Toscana agli Special Olympics ad Abu Dhabi, e un istruttore del centro. Dopo l'esibizione, impeccabile, tutti i ragazzi presenti sono stati invitati a montare sul cavallo per un giro tranquillo e poi, alcune volte, al trotto. Per la maggior parte di loro era la prima volta e l'emozione di salire su un cavallo così “grande” si è fatta sentire: nel frattempo, alcune ragazze erano occupate a dipingere il famoso “tocco" presente nell’affresco della creazione di Adamo sulla cappella Sistina.

A fine serata, una cena a offerta per contribuire alle attività dei ragazzi: tutto sommato, nonostante il tempo, è stata una giornata entusiasmante, ricca di momenti e di sguardi capaci di trasmettere grande felicità, anche senza bisogno di dire una parola.