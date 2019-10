Castelnuovo



Commercianti in assemblea a Castelnuovo

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:32

Domani sera (martedì) alle 21, in Sala Suffredini a Castelnuovo, si terrà l’assemblea generale dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. Parteciperanno all’incontro anche il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, e gli assessori al commercio e al turismo, Ilaria Pellegrini ed Alessandro Pedreschi.



Il presidente dell’associazione, Andrea Baiocchi, e tutto il nuovo consiglio, entrato in carica lo scorso giugno, attende con curiosità questo primo appuntamento pubblico aperto anche ai non associati. L’obiettivo della serata è far conoscere tutti i compiti che l’associazione porta avanti e che non si limitano solo al settore eventi grazie alla collaborazione con Confcommercio che supporta il Compriamo a Castelnuovo per la parte sindacale e dei servizi. Grande risalto avrà anche la collaborazione con il Comune per cercare di risolvere alcuni annosi problemi che interessano il commercio. Saranno presentati i programmi per il 2020: dai nuovi eventi ai temi di carattere sindacale.



Dopo la presentazione del nuovo consiglio, dei rappresentanti di via e dei programmi per il 2020, tra cui un nuovo progetto associativo per coinvolgere anche le zone periferiche del paese, si aprirà il dibattito con la sala.