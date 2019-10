Castelnuovo



Concerto del Tricolore al Teatro Alfieri

martedì, 29 ottobre 2019, 21:35

Sabato 2 novembre, alle 21, si terrà presso il Teatro Alfieri, a Castelnuovo di Garfagnana, il “Concerto del Tricolore”.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la locale Filarmonica “Giuseppe Verdi”, è ormai un appuntamento fisso del novembre castelnuovese e anche quest'anno si avvarrà della collaborazione dell'associazione culturale Progetto Donna.

Il programma del concerto avrà come tema la musica degli anni cinquanta, con brani dei maggior cantanti italiani dell'epoca come Fred Buscaglione e Domenico Modugno, la nascita del rock 'n' roll, quella dello Zecchino d'oro e si soffermerà anche su importanti anniversari quali lo sbarco sulla luna e la morte di Leonardo da Vinci. Si tratterà quindi di un programma assai variegato con il quale la Filarmonica “Giuseppe Verdi”di Castelnuovo Garfagnana, diretta dal M° Stefano Pennacchi, proseguirà, insieme all’Amministrazione Comunale, un percorso storico-musicale iniziato con le celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, nel 2011, che ha visto una sempre maggiore partecipazione di pubblico.