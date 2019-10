Convegno sul giurista garfagnino Bartolomeo Valdrighi

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 7 ottobre 2019, 12:47

Sabato 5 ottobre, nella splendida cornice dello storico Teatro Alfieri in Castelnuovo di Garfagnana gentilmente concesso dall’amministrazione comunale, è stato presentato al pubblico il libro “Storia di un ADRA”, scritto dal Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare Raffaello Zaniboni – paracadutista e storico e pubblicato dalla casa editrice “Tralerighe Libri”

sabato, 5 ottobre 2019, 10:28

Mercoledì 2 ottobre la classe IV A Geometri CAT/Bioarchitettura dell’Itet Campedelli di Castelnuovo di Garfagnana ha ricevuto il primo premio per il concorso “Sicuro”, promosso dalla Commissione speciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del comune di Lucca in collaborazione con la Fabio Perini ed il Provveditorato agli Studi di...

mercoledì, 2 ottobre 2019, 13:54

Il 18 ottobre alle 9, presso il teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, si svolgerà il convegno di presentazione del progetto "Liceo Matematico", realizzato in collaborazione con l’Università di Pisa, con il patrocinio dell’ Unione dei Comuni della Garfagnana e del Comune di Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:04

Assemblea generale per l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. L’appuntamento è fissato per martedì 15 ottobre, alle ore 21, in sala Suffredini

martedì, 1 ottobre 2019, 19:15

Come ogni anno, al loggiato porta di Castelnuovo, la locale sezione dell’associazione nazionale carabinieri, con i propri volontari e stand, sabato 5 e domenica 6 ottobre scende in piazza per collaborare e promuovere la manifestazione nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “La mela di Aism 2019”

martedì, 1 ottobre 2019, 17:30

Con il concerto che la Filarmonica Giuseppe Verdi di Castelnuovo di Garfagnana ha eseguito nel capoluogo lo scorso 29 giugno si è concluso il mandato di tre anni del consiglio in carica