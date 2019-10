Castelnuovo



Corso di fotografia al Circolo Fotocine Garfagnana

domenica, 20 ottobre 2019, 13:15

Il Circolo Fotocine Garfagnana, organizza con inizio il 18 novembre un corso base di fotografia, il corso è riconosciuto dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Il corso mira a dare ai partecipanti capacità tecnico-pratiche e stimoli creativi per una buona fotografia amatoriale.



Il corso si svolgerà nella propria sede di Villaggio UNRRA, 44 a Castelnuovo di Garfagnana il Lunedì sera dalle ore 21,00 alle ore 23,00 a partire dal 18 Novembre 2019. Il corso sarà tenuto dai soci del Circolo che hanno dimostrato in questi anni il loro valore, raggiungendo prestigiosi traguardi. E fra i docenti troviamo l’Autore dell’anno FIAF 2018, vincitori di Wiki Love Monuments, autori di libri fotografici, collaboratori di riviste e siti internet, artisti e fotografi professionisti. L’apporto volontario dei soci e la collaborazione della FIAF consentono anche di tenere bassa la quota di partecipazione: 100 euro che comprende l’iscrizione al circolo, il manuale del corso, l’attestato di partecipazione e la possibilità di iscriversi alla FIAF ad un costo ridotto. Una cifra davvero a portata di tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della fotografia. Il corso è a numero chiuso, limitato ad un numero massimo di 20 iscritti e sarà articolato su 8 lezioni più 2 uscite. Il corso si concluderà a fine gennaio.



Durante il corso, oltre le lezioni in aula è prevista l’assistenza di un tutor scelto fra gli insegnanti, che accompagnerà gli allievi a realizzare un proprio progetto fotografico che sarà esposto all’interno della mostra “Plurale, Singolare” che si svolgerà in Primavera a Castelnuovo di Garfagnana ed in cui è previsto l’intervento di un illustre ospite. Per informazioni ed iscrizioni recarsi il Martedì sera presso la sede del Circolo in Villaggio UNRRA, 44 a Castelnuovo di Garfagnana o inviare una mail a info@fotocinegarfagnana.it



E' questa senz'altro un'occasione per avvicinarsi al mondo della fotografia, prendendo contatto con quel minimo di conoscenze tecniche che unite al buon gusto personale e alla propria capacità di vedere, permetteranno di utilizzare la macchina fotografica che quasi tutti hanno, padroni e non succubi del mezzo. Il corso è anche la modalità migliore per avvicinarsi al mondo della fotografia amatoriale di cui il Circolo Fotocine Garfagnana è parte integrante. Rende possibile entrare a far parte del gruppo, che come tanto associazionismo ha la vitale necessità di rinnovarsi. C’è un calendario mensile di incontri pubblicato sul sito www.fotocinegarfagnana.it che dà l’opportunità di vivere dal di dentro il mondo della fotografia.



Il Circolo Fotocine Garfagnana, attivo da 45 anni, si ritrova tutti i martedì sera nella sede di Villaggio UNRRA, 44 a Castelnuovo Garfagnana per realizzare un’intensa attività sociale e culturale ed ha in programma anche quest’anno diverse iniziative fotografiche. Invitiamo tutti gli appassionati di venire a trovarci, l’ingresso è libero e accogliente