Castelnuovo



Disabilità e diritti mancati: convegno al Teatro Alfieri

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:43

“Disabilità e diritti mancati, istruzioni per l’uso”, questo il nome del convegno, che si terrà sabato 19 ottobre al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, per spiegare a chi vorrà essere presente come districarsi tra le leggi a sostegno della persone con disabilità.

Un argomento, quello dei diritti delle persone disabili, spinoso ed attuale, che spesso balza alle cronache locali e nazionali ma che cercherà di essere esplicato in maniera semplice e precisa al pubblico. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto soprattutto a studenti, genitori, amministratori e docenti (l’evento darà oltretutto crediti formativi), con la partenza degli incontri alle ore 9 e la conclusione della mattinata alle 13.

Tra i relatori vi sono Evelina Chiocca, docente specializzato, referente scuola della Confederazione Italiana Famiglie Disabili (“CONFAD”) e membro del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (“CIIS”), che tratterà delle novità legislative per quanto riguarda i portatori di disabilità in ambito scolastico assieme al vice presidente “CONFAD” e referente per la regione Toscana Elena Piantanida. “Fragilità, limiti che la società propone e come superarli, casi pratici”, sarà invece l’argomento sotto la lente dell’esperta nazionale di diritto delle disabilità avv. Laura Andrao.

Durante l’incontro interverranno la professoressa Iolanda Bocci, dirigente scolastica ISI Barga e rappresentante regionale per l’inclusione, ed il professor Oscar Guidi, dirigente scolastico ISI Gargagnana.