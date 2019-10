Castelnuovo



Halloween arriva a Castelnuovo

giovedì, 24 ottobre 2019, 14:46

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, in collaborazione con la scuola materna Centrale del capoluogo, l’amministrazione comunale e la Dance Academy di Silvia Deiana ha pensato di animare il pomeriggio del 31 ottobre con una festa pensata per i bambini della zona. Dalle ore 17, in piazza Umberto, partirà la manifestazione con l’animazione gestita dalla scuola materna con musica, giochi, flash mob e premiazioni per le maschere più belle. Ci sarà un premio di partecipazione per tutti i bimbi, poi saranno premiate le miglior maschere secondo tre fasce d’eta scolare (materna, elementari e medie) e infine ci sarà il premio simpatia. Ci sarà anche la possibilità di truccarsi a tema direttamente sul posto grazie alle animatrici del parco Baby Looney Tunes. Alle 18,30 la scuola di danza di Silvia Deiana proporrà un flash mob sulla musica di Thriller di Michael Jackson, il video della coreografia è già disponibile su Facebook per chi volesse arrivare preparato al momento del ballo che anticiperà le premiazioni chiudendo di fatto il pomeriggio.