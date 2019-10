Castelnuovo



I Diaframma in concerto a Castelnuovo

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:22

20 album in studio all'attivo, fra i quali spicca "Siberia" (settimo nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre) di Rolling Stone e una storia lunga più di 35 anni; i Diaframma, una delle band più rappresentative del panorama alternativo nazionale e della scena fiorentina (che li portò all'attenzione dei giovani degli anni Ottanta parallelamente ai Litfiba), arrivano a Castenuovo Garfagnana.

Il gruppo di Federico Fiumani si esibirà sabato 19 dalle 22 al Grind House Pub dove suonerà quei brani tanto significativi per gli amanti del rock italiano da essere citati tra le pagine del bestseller Jack Frusciante è uscito dal gruppo. I fan potranno emozionarsi con canzoni storiche come "Diamante grezzo" o "Amsterdam", ma anche ascoltare quelle contenute nel loro ultimo lavoro "L'abisso".

Sul palco prima dei Diaframma salirà un'altra band molto conosciuta dagli appassionati di rock della Lucchesia e non solo. La serata sarà aperta infatti dagli Acid Brains impegnati nel tour promozionale del loro sesto album in studio "As Soon As Possible" (Resisto/Audioglobe/The Orchard), che, come i precedenti sta ricevendo critiche dalla stampa musicale italiana molto positive, con il distinguo di essere definito come il disco della maturità artistica.