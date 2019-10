Il comune incontra la scuola

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:43

“Disabilità e diritti mancati, istruzioni per l’uso”, questo il nome del convegno, che si terrà sabato 19 ottobre al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, per spiegare a chi vorrà essere presente come districarsi tra le leggi a sostegno della persone con disabilità

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:30

Tornano gli appuntamenti con “Professione Donna”, iniziativa organizzata dall'Associazione culturale Progetto Donna, con un incontro dedicato al primo romanzo della scrittrice Patrizia Bartoli, "Cuori Imperfetti". La presentazione del libro si terrà venerdì 18 ottobre alle 17.30 in Saletta Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:36

Quella di San Vito è la seconda delle tre veglie di preghiera missionarie su tutto il territorio diocesano cui mons. Giulietti invita i fedeli a partecipare. La prima si è svolta Viareggio il 10 ottobre, la terza sarà a Castelnuovo Garfagnana il 25 ottobre

mercoledì, 16 ottobre 2019, 10:46

Il definitivo rilancio di Castelnuovo passerà, Tagliasacchi dixit, necessariamente attraverso quella serie di grandi opere, vedi il cantiere aperto della Rocca Ariostesca che dovrebbe partire ai primi di novembre, che infonderanno benefici a tutta la comunità

martedì, 15 ottobre 2019, 12:02

Ieri sera il gruppo di opposizione di Castelnuovo ha portato in consiglio comunale la mozione per l'adesione alla campagna "Plastic Free Challenge", campagna di sensibilizzazione sulla questione ambientale che costituisce una importante presa di coscienza da parte delle istituzioni sulla questione ambientale

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:32

Domani sera alle 21, in Sala Suffredini a Castelnuovo, si terrà l’assemblea generale dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca