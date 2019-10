Castelnuovo



Il Gruppo Scout Garfagnana 1 festeggia i 35 anni di attività con un libro e un film

mercoledì, 23 ottobre 2019, 13:24

Gli scout della Garfagnana festeggiano i primi 35 anni di attività presentando un libro e un film sulla storia del gruppo. L'appuntamento – con tutti gli scout che negli anni hanno indossato l'uniforme dell'Agesci - è per domenica 27 ottobre alle ore 17.00 presso la sala Luigi Suffredini (ex archivio) a Castelnuovo Garfagnana. Sarà in quest'occasione che verranno presentati il libro, edito da Garfagnana Editrice e il docufilm sulla storia dei 35 anni di storia del Gruppo Scout Agesci Garfagnana 1. Gli autori sono gli Esploratori e le Guide del Reparto Navajo (una delle unità del gruppo, che comprende ragazzi dagli 11 ai 16 anni) che, nel realizzare la loro "impresa", hanno deciso di tuffarsi nella storia del loro gruppo e di diventare loro stessi giornalisti, disegnatori, attori e registi per raccontare la nascita, la crescita e gli aneddoti più divertenti dello scoutismo garfagnino. In questo lavoro di ricostruzione sono state fondamentali le interviste che i ragazzi hanno fatto ai fondatori del gruppo e a membri storici del gruppo, che sono state la base per realizzare il libro e il film.

Il lavoro è stato presentato al San Giorgio Regionale Toscana 2019, evento che ha radunato sulle rive del Lago di Bilancino oltre 3500 scout. Per domenica è invece prevista la presentazione al pubblico della Garfagnana che ha visto passare tra le fila del gruppi centinaia di persone. E oggi non sono pochi i figli dei primi scout, che sono a loro volta membri del gruppo.

L'evento sarà introdotto da Andrea Giannasi, editore del libro, poi saranno i ragazzi stessi a presentare e raccontare la realizzazione delle loro opere. Seguirà la proiezione del docufilm, con immagini originali delle prime attività del gruppo.