Castelnuovo



Incontro con l’arte di Giovanni Mori al Circolo Fotocine Garfagnana

giovedì, 10 ottobre 2019, 15:23

Martedì 15 ottobre il Circolo Fotocine Garfagnana ospiterà a Castelnuovo di Garfagnana, nella sua sede al Villaggio UNRRA, 44, l’incontro con il fotografo Giovanni Mori (meglio noto come Gianni).

Ha 40 anni ed è un ingegnere e lavora come responsabile di produzione nel settore metalmeccanico. Viene dalla Garfagnana e vive con sua moglie Alessandra a Lucca. Non è un fotografo professionista, ma adora la fotografia; viaggiatore con zaino e sacco a pelo, fotografo autodidatta, osservatore entusiasta di persone con una cultura diversa. Una sua foto ha avuto l’onore di essere presente lo scorso luglio ad Arles in Francia nella rassegna ImageNation, nella cornice del Voies Off Festival assieme a diversi altri autori di ogni parte del mondo nella mostra curata da Martin Vegas. Il Voies Off Festival, giunto alla sua 24° edizione, raccoglie un percorso di mostre e iniziative fotografiche indipendenti che sbocciano ad Arles, ogni anno per i Rencontres d'Arles. Giovanni Mori è fra i ThePeopleWeMet Lead Ambassadors.

La missione di ThePeopleWeMet è aiutare le persone a viaggiare e scoprire le culture con il semplice click. Per questo usano le foto e una curiosità culturale sulle persone del luogo in cui sono state scattate le foto, in questo modo lasciano che i follower viaggino per il mondo con i loro smartphone, comprendendo la fisionomia e la cultura di persone diverse di paesi diversi. Gli ambasciatori sono scelti dal team del sito perché contribuiscono in modo importante alla causa, per il loro talento e per la loro popolarità. Veramente tanti sono i paesi raggiunti e fotografati: fra le esperienze più interessanti il viaggio nella provincia cinese dello Xinjiang, in particolare nella città vecchia chiamata Kashgar dove vivono gli uiguri, una minoranza di religione musulmana con una lingua di origine turca “probabilmente ho avuto la possibilità di vedere alcune vecchie case che anche Marco Polo ha visto, e ora il governo cinese sta distruggendo e ricostruendo il centro, senza regole. Ma la cosa peggiore è che stanno cercando di cancellare le tradizioni, i costumi, la lingua, lo stile di vita di Uyguir. Quindi la lingua uigura è vietata nelle scuole dal 2017, migliaia di etnie han sono forzatamente spostate dal governo dello Xinjiang per "colonizzare" l'area, e così via. Un altro Tibet, con meno risonanza mediatica". L’incontro è a ingresso libero, caldamente raccomandato agli appassionati della fotografia come mezzo per indagare il mondo e approfondirne tanti aspetti in maniera artistica.