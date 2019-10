Isi Garfagnana, classe del Campedelli vince il concorso “Sicuro”

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 2 ottobre 2019, 13:54

Il 18 ottobre alle 9, presso il teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, si svolgerà il convegno di presentazione del progetto "Liceo Matematico", realizzato in collaborazione con l’Università di Pisa, con il patrocinio dell’ Unione dei Comuni della Garfagnana e del Comune di Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:04

Assemblea generale per l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. L’appuntamento è fissato per martedì 15 ottobre, alle ore 21, in sala Suffredini

martedì, 1 ottobre 2019, 19:15

Come ogni anno, al loggiato porta di Castelnuovo, la locale sezione dell’associazione nazionale carabinieri, con i propri volontari e stand, sabato 5 e domenica 6 ottobre scende in piazza per collaborare e promuovere la manifestazione nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “La mela di Aism 2019”

martedì, 1 ottobre 2019, 17:30

Con il concerto che la Filarmonica Giuseppe Verdi di Castelnuovo di Garfagnana ha eseguito nel capoluogo lo scorso 29 giugno si è concluso il mandato di tre anni del consiglio in carica

lunedì, 30 settembre 2019, 10:17

In collaborazione con la Pro Loco e la provincia di Lucca, prosegue l'iniziativa delle visite guidate proposte durante la scorsa estate per il periodo 1 ottobre 2019 - 30 giugno 2020

giovedì, 26 settembre 2019, 15:28

Continuano ad aumentare le attività commerciali che, nel comune di Castelnuovo Garfagnana, si sono rese agibili a tutte le persone abbattendo, finalmente, le barriere architettoniche. Si tratta del Bar Costanza (anche pizzeria e pinseria), in via Fulvio Testi, e della pasticceria Marovelli Cakes situata in via Provinciale