Castelnuovo



Isi Garfagnana, presentati due importanti progetti

lunedì, 28 ottobre 2019, 16:30

I progetti formativi che le scuole dell’ISI Garfagnana stanno costruendo, al fine di rendere gli studenti protagonisti e soggetti attivi del percorso educativo, portano quest’anno alla realizzazione di vari percorsi, fra cui il “Liceo Matematico” e “Io speriamo che me la cavo”, riguardante l’inclusione.

La giornata del 18 ottobre ha visto protagonista il primo progetto, con la presentazione, presso il Teatro Alfieri, da parte del nuovo dirigente scolastico Oscar Guidi, del dirigente uscente Massimo Fontanelli, dei professori Franco Favilli e Luciano Modica dell’Univeristà di Pisa, la partecipazione del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, della dirigente scolastica provinciale Donatella Buonriposi, di Raffaella Mariani e altre autorità locali.

“Il progetto del Liceo Matematico – ricorda il DS Oscar Guidi - non è un nuovo indirizzo di studi ma, utilizzando le ore dell’ Autonomia Scolastica, risponde all’esigenza importante di progettare una scuola secondaria di secondo grado per una formazione scientifica qualificata. La volontà è di dare più spazio alla matematica e alle scienze, non per introdurre un numero maggiore di nozioni, ma per riflettere su fondamenti e idee, allargare gli orizzonti culturali, approfondire, capire meglio e in modo particolare sottolineare collegamenti con altre discipline, anche umanistiche, in un approccio fortemente interdisciplinare dell’iniziativa. Il progetto partirà dal Liceo Scientifico Galilei per essere adeguato in futuro anche agli altri indirizzi dell’ISI Garfagnana”.

Dopo la presentazione, a dimostrazione delle parole del Dirigente Scolastico, il prof. Carlo Toffalori dell’Università di Camerino e Daniele Serra dell’Università di Pisa, hanno presentato due esempi del legame della matematica con la letteratura e l’esplorazione spaziale, riscuotendo il plauso e l’attenzione dei ragazzi presenti, fra cui quelli delle classi terze della Scuola Media di Castelnuovo.

Il pomeriggio presso L’ISI Garfagnana si sono tenuti per i ragazzi delle classi prime del Liceo e di alcuni ragazzi delle scuole medie di Castelnuovo e Borgo a Mozzano interessati al progetto, due laboratori pratici a cura dei prof. Giuseppe Conti dell’Università di Firenze e Paola Cerrai dell’Università di Pisa.

La giornata si è conclusa presso la sede dell’Unione dei Comuni con un interessante intervento del prof. Dino Pedreschi, dell’Università di Pisa, su Intelligenza artificiale fra matematica, informatica ed etica.

Il secondo progetto è stato presentato, insieme ad altre attività che riguardano l’inclusione degli alunni BES, il 19 ottobre, sempre presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo, nell’ambito del Convegno “Disabilità e diritti mancati”, dal dirigente scolastico Oscar Guidi.

L’attività si inserisce nell’ambito della inclusione scolastica e sarà seguito da Alessandro Bertolucci. Sarà messa in scena un'opera per la realizzazione della quale saranno coinvolti ragazzi e ragazze dell'istituto che verranno impegnati ognuno a seconda delle proprie competenze per realizzare in toto un’opera teatrale: chi sarà impegnato nella recitazione, chi nella costruzione di scenografie e nella preparazione dello spettacolo stesso. In particolare saranno sfruttate le doti dei ragazzi del Professionale per la messa in opera delle luci e dell'illuminazione in genere e quelle delle alunne delle classi dell'Istituto Tecnico settore moda che si dedicheranno alla costruzione dei costumi. Un bel gruppo di alunni infine farà parte della 'banda' che si occuperà dell'accompagnamento musicale.

“I progetti che stiamo portando avanti e di cui spesso si parla sulla stampa locale e regionale – sottolinea il DS Oscar Guidi - fanno dell’ ISI Garfagnana una realtà dinamica, al passo con i tempi e con le esigenze di un mondo in cui la scuola può e deve essere un punto di riferimento essenziale. Un plauso per questa ultima iniziativa va indirizzato alla prof. Romina Bertellotti ed a tutto il gruppo dei docenti coinvolti ogni giorno nel faticoso ma entusiasmante lavoro di inclusione”.