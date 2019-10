L'associazione nazionale carabinieri scende in piazza per Aism

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 1 ottobre 2019, 17:30

Con il concerto che la Filarmonica Giuseppe Verdi di Castelnuovo di Garfagnana ha eseguito nel capoluogo lo scorso 29 giugno si è concluso il mandato di tre anni del consiglio in carica

lunedì, 30 settembre 2019, 10:17

In collaborazione con la Pro Loco e la provincia di Lucca, prosegue l'iniziativa delle visite guidate proposte durante la scorsa estate per il periodo 1 ottobre 2019 - 30 giugno 2020

giovedì, 26 settembre 2019, 15:28

Continuano ad aumentare le attività commerciali che, nel comune di Castelnuovo Garfagnana, si sono rese agibili a tutte le persone abbattendo, finalmente, le barriere architettoniche. Si tratta del Bar Costanza (anche pizzeria e pinseria), in via Fulvio Testi, e della pasticceria Marovelli Cakes situata in via Provinciale

giovedì, 26 settembre 2019, 14:55

La vicenda della riduzione dei servizi negli uffici postali di Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore, in particolare per la riduzione degli orari di apertura, approda in consiglio regionale

mercoledì, 25 settembre 2019, 19:49

Venerdì 27 settembre, come in qualsiasi altra parte d’Italia, anche le scuole superiori di Castelnuovo si mobiliteranno contro il cambiamento climatico attraverso una serie di iniziative

mercoledì, 25 settembre 2019, 19:14

Si conclude con successo la stagione estiva per l'associazione "Garfaludica - Tana dei Goblin Castelnuovo di Garfagnana". Gli appuntamenti di luglio e agosto presso la ex pista di pattinaggio a Castelnuovo hanno registrato un'ottima affluenza e la presenza all'interno della "Settimana del Commercio" si è rivelata, ancora una volta, molto...