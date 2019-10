Castelnuovo



L'ultimo saluto a Maria Pia

domenica, 13 ottobre 2019, 13:06

di andrea cosimini

Una donna che ha lasciato un segno. Prima ancora che sociale, umano. Sempre gentile, cortese, disponibile verso gli altri. Pronta a dare, prima ancora che a ricevere. Una donna forte. Socievole con tutti, solare, portatrice sana di valori nobili e alti, come l'amore verso il prossimo, che ha saputo trasmettere anche ai propri figli e nipoti.



Maria Pia Iacopucci è stata senza dubbio un esempio di umanità. E la sua improvvisa dipartita, all'età di 84 anni, non può che aver lasciato un immenso vuoto all'interno della comunità castelnuovese e garfagnina. Ad attestarlo, il sincero affetto dimostrato delle tante persone che stamattina, in Duomo, hanno voluto stringersi nel dolore per omaggiare, con un ultimo saluto, quella che è stata, a tutti gli effetti, una donna rara.



Alla messa, celebrata dal parroco locale don Angelo Pioli, hanno partecipato molte personalità politiche, sportive e imprenditoriali. Maria Pia era infatti molto conosciuta in paese: moglie dello storico ed indimenticato presidente del Castelnuovo calcio Mauro Marchini, che ha scritto pagine di storia della squadra gialloblu, dalla prima categoria fino ai fasti della C2, era soprattutto nota per la sua attività lavorativa di assicuratrice, tanto da essere riconosciuta come una vera e propria "pioniera" nel settore, per quanto riguarda l’imprenditoria femminile.



La sua agenzia (prima Toro, oggi Generali) è diventata, in pochi anni, un punto di riferimento per il territorio. Uno dei due figli, Marco, ha proseguito poi l'attività, mentre l'altro, David, ha seguito le orme del padre dando vita alla "Marchini Macchine", una ditta di escavatori, sempre a Castelnuovo.

Oggi il Castelnuovo calcio scenderà in campo, allo stadio Nardini, per affrontare l'impegno di campionato contro la Cuoiopelli. Per l'occasione verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Maria Pia, perchè con lei se n'è andato davvero un pezzo di storia. La sua presenza resterà però per sempre nel cuore di chi le ha voluto veramente bene.