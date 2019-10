Castelnuovo



Mobilità internazionale, incontri all'Isi Garfagnana

domenica, 13 ottobre 2019, 15:31

Continuano gli incontri all’ISI Garfagnana con i partner europei nell’ambito dei progetti legati alla mobilità internazionale.

Le project manager Monica Monzani e Migle Serelyte di Intern Europe, agenzia formativa britannica che organizza work placements a giovani di tutta Europa, e il dottor Roberto Maestrini di Accademia Europea di Firenze sono venuti in visita a Castelnuovo Garfagnana per incontrare lo staff e gli studenti dell’ ISI Garfagnana.

Il team, che lavora da oltre un decennio sui progetti di mobilità Erasmus+ come hosting and sending partner con grande professionalità, ha illustrato le attività di MO.ST., progetto biennale di mobilità internazionale del Programma Erasmus +.

MO.ST., acronimo di MOBILITY for STaff and Students, è, in ordine di tempo, l’ultimo tra i progetti biennali finanziati dalla Commissione europea che vede come beneficiario l’ISI Garfagnana.

L’ Istituto di Istruzione Superiore di Castelnuovo ha offerto tre borse di tirocinio di tre mesi per tre neodiplomati: Youssef Erraji, Matilde Bechelli e Achraf El Missi che si trovano a Belfast dal 6 settembre scorso e rientreranno in Italia il 5 dicembre prossimo. I tre ex alunni della scuola stanno facendo tirocinio presso aziende della città tutorati dal partner Intern Europe. A giugno 2019, 15 allievi delle classi quarte dei due istituti tecnici, ITT Vecchiacchi e ITET Campedelli e del professionale Simoni, si sono recati in tirocinio formativo per un mese in varie destinazioni (Francia, Irlanda e Regno Unito) e nelle prossime settimane uscirà il bando per le selezioni delle rimanenti 25 borse di tirocinio .

Grazie a MO.ST. anche 6 insegnanti della scuola potranno recarsi all’estero in attività di aggiornamento nei prossimi mesi di dicembre 2019 e marzo 2020.

Dal 2008 ad oggi l’Istituto castelnovese ha potuto arricchire la propria offerta formativa grazie ai finanziamenti europei. A partire dal 2006, con il programma Comenius e Leonardo da Vinci e, a partire dal 2014, con il programma Erasmus+, le attività di mobilità transnazionale hanno contribuito a migliorare le competenze trasversali e tecnico professionali di studenti e docenti.