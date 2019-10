Castelnuovo



Presentata la stagione teatrale dell’Alfieri: 12 spettacoli di livello nazionale

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:15

Presentata ufficialmente la stagione di prosa del Teatro Alfieri che quest’anno vedrà ben 12 spettacoli: i sei spettacoli del calendario tradizionale, realizzati grazie al supporto della Fondazione Toscana Spettacolo, saranno preceduti da sei spettacoli del calendario “off” con la 4° edizione della rassegna “Luci sulla Via”. Il “via” ufficiale è stato questa mattina presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi e dell’assessore Alessandro Pedreschi per l’amministrazione, e di Erik Franchi e Michela Innocenti, rispettivamente regista della compagnia “Via Lattea” e direttrice artistica della manifestazione.

“La stagione di prosa – ha spiegato Pedreschi – vede sei spettacoli di altissimo livello, uno in più dello scorso anno. Sottolineo che il prezzo degli abbonamenti rimane lo stesso. Primo spettacolo il 10 dicembre con la famosissima coppia Massimo Lopez e Tullio Solenghi, poi avremo una serata inedita ispirata a Gaber, il Don Chiosciotte di Alessio Boni, Andy e Norman, un monologo inedito dedicato a Cernobyl e il ritorno del grande Alessandro Haber. Collegato al calendario principale ci saranno gli spettacoli della stagione “off” che partiranno sabato 12 ottobre”. Erik Franchi ha poi parlato della compagnia Via Lattea, nata per mettere insieme le professionalità del teatro che vivono sul nostro territorio. “Luci sulla Via” sono sei spettacoli, che ha presentato la direttrice artistica Innocenti.

Il sindaco Tagliasacchi ha sottolineato quanto l’amministrazione comunale punti sul Teatro Alfieri come punto aggregativo e di cultura: allo studio un paio di appuntamenti con illustri nomi della letteratura.