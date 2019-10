Castelnuovo



Presentato il libro “Storia di un ADRA”

lunedì, 7 ottobre 2019, 12:47

Sabato 5 ottobre, nella splendida cornice dello storico Teatro Alfieri in Castelnuovo di Garfagnana gentilmente concesso dall’amministrazione comunale, è stato presentato al pubblico il libro “Storia di un ADRA”, scritto dal Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare Raffaello Zaniboni – paracadutista e storico e pubblicato dalla casa editrice “Tralerighe Libri”. La cerimonia è stata organizzata dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana – Sezione ANPd’I di Lucca, con il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnana.



Il libro ricostruisce le vicende degli Arditi Distruttori Regia Aeronautica, dalla costituzione del reparto, all’addestramento e alle missioni belliche, fino al suo scioglimento il 9 settembre 1943 a seguito del tragico armistizio che gettò nel caos le Forze Armate e l’intera Nazione. La storia degli ADRA è narrata sotto la forma del “romanzo storico” che ripercorre i ricordi della vita militare di Dante Lazzeri, l’ultimo ADRA vivente che si è serenamente spento nel settembre 2015 a 94 anni di età. Il folto pubblico presente, fra cui numerosi studenti delle scuole locali accompagnati dai docenti e dal Dirigente Dott. Oscar Guidi, ha potuto assistere agli interventi di qualificati oratori che hanno illustrato le vicende belliche degli Arditi Distruttori Regia Aeronautica e la continuità di ideali e di missioni con l’attuale 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare.



La cerimonia si è aperta con l’Inno Nazionale, cantato da tutti i presenti, seguito dal saluto dei Sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ed è stata condotta dal Ten. Corpo Sanitario Aeronautico (cong.) Ivano Lazzeri, figlio dell’ADRA Dante Lazzeri, che ha saputo coinvolgere i presenti in un avvincente percorso di ricostruzione storica e di illustrazione delle odierne attività degli Incursori dell’Aeronautica Militare con l’ausilio di filmati, fotografie e musiche. Il libro è stato pubblicato con il patrocinio dell’Associazione Arma Aeronautica, rappresentata all’evento dal Vice Presidente Nazionale, Generale di Brigata Aerea Ettore Scorza, paracadutista dl Falchi Blu e testimone diretto della ricostituzione delle Forze Speciali dell’Aeronautica Militare, che ha tenuto un appassionato e interessante intervento.



Particolarmente significativi e apprezzati la presenza e gli interventi del Generale di Brigata Riccardo Rinaldi, già Comandante del 17° Stormo Incursori e attuale Comandante della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia, che conobbe personalmente l’ADRA Dante Lazzeri nell’anno 2013 e del Colonnello Gino Bartoli, odierno Comandante del 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare, che ha parlato delle attuali attività del reparto e del legame storico e ideale con gli ADRA. Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche il Sergente Maggiore Incursore Mirko Rossi, del 17° Stormo, caduto nell’adempimento del proprio dovere nel corso di una missione addestrativa il 28 novembre 2017. Il Ten. Arma Aeronautica r. A. (cong.) Luigi Casanovi ha illustrato le vicende storiche degli Adra con la presentazione di fotografie provenienti dagli archivi degli ADRA Dante Lazzeri e Vittorio Balmas, gentilmente concesse dalle famiglie e di fotografie di fonte statunitense relative ai risultati dell’azione degli ADRA Vito Procida e Franco Cargnel recentemente pubblicate in uno studio dello storico Fabrizi Gatti e reperite negli archivi del 450th Bomb Group USAAF. Fra i relatori, anche il Dott. Sandro Lazzeri, fratello di Ivano e figlio dell’ADRA Dante Lazzeri e il Dott. Andrea Giannasi, editore del libro. Molto gradita, la presenza di una delegazione della Sezione di Lucca dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, guidata dal Tenente Paracadutista Nencini, del Nucleo Associazione Arma Aeronautica di Montese (MO), rappresentato da Capo Nucleo Marco Zaccaria, del Colonnello Pilota Daniele de Cesari, Comandante dell’Aeroporto di Luni Sarzana, del Colonnello Paracadutista Morelli, in rappresentanza della Brigata Paracadutisti Fologre e dell’Associazione VAM Fino alla Morte. Il Sindaco di Vagli Sotto, Dott. Giovanni Lodovici, ha consegnato al Generale Rinaldi una riproduzione del monumento in marmo inaugurato a Vagli Sotto il 24 giugno 2018 in ricordo del 75° anniversario delle missioni in Africa Settentrionale degli ADRA e del X Reggimento Arditi del giugno 1943; analoga riproduzione è stata consegnata al Colonnello Bartoli dal Dott. Sandro Lazzeri. Dopo che i relatori hanno risposto alle numerose domande poste dagli studenti e dal pubblico presente in sala, la cerimonia si à chiusa al suono dell’inno dell’Aeronautica Militare.



I presenti hanno potuto anche ammirare gli automezzi storici e le divise storiche (bersaglieri e paracadutisti) messe a disposizione dall’Associazione Linea Gotica Lucchesia e i reperti del relitto di un velivolo aerosilurante SM-79 della 204^ Squadriglia della Regia Aeronautica, caduto a Gavinana, sull’Appennino pistoiese, il 15 giugno 1943, esposti per la cortesia del Museo Linea Gotica Garfagnana di Molazzana. La cerimonia è stata gestita e coordinata dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana, guidato dal Fiduciario Sergente Genio Guastatori Paracadutisti Riccardo De Lucia, con l’attiva presenza dei soci Paracadutisti Andrea Pioli, Roberto Adami, Valter Raggiri, Daniele Pellegrinetti e Gastone Guidi, oltre ai soci Ten. Ivano Lazzeri e Ten. Luigi Casanovi, che fanno anche parte dell’Associazione Arma Aeronautica. Il libro “Storia di un ADRA” è reperibile presso la casa editrice, sito web www.tralerighelibri.it