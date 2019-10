Castelnuovo



Rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione "ComeTe"

venerdì, 18 ottobre 2019, 23:01

Mercoledi 9 ottobre si è rinnovato il consiglio direttivo di ComeTe, definendo le cariche che, per i prossimi tre anni, saranno a guida e gestione dell'associazione.

Confermati Silvia Bianchini, presidente, e Valentina Landucci, tesoriere. Le new entry riguardano la vice-presidenza assegnata a Manlio Pesetti e la carica di segretario che verrà svolta da Nicola Nardini. Naturalmente l'attività del direttivo sarà sostenuta da tutti gli altri soci-consiglieri per un gruppo che, attualmente, oltre ai sopracitati annovera tra gli iscritti (in ordine alfabetico): Bertucci Roberta, Bravi Alessandro, Fabbri Alessia, Lucchesi Lucia, Lucchesi Rebecca, Nesti Federica, Raffaelli Michele e Sisti Samantha.

"L'assemblea - spiega il direttivo - è stata anche l'occasione per pensare al futuro. Sono molte ed in continuo aumento le richieste d'aiuto e le necessità che ogni giorno ci vengono segnalate e di cui veniamo a conoscenza. C'è quindi bisogno di impegno, volontà e costanza. Le idee e i progetti non ci mancano ma, come accade a molte Associazioni, soffriamo un po' la carenza di volontari e tutto diventa più faticoso e difficile... Cogliamo dunque l'occasione, in vista del nuovo tesseramento per l'anno 2020, per invitare tutti coloro che hanno voglia di dedicare un po' del loro tempo agli altri: vi aspettiamo! In fondo basta poco per fare tanto!"

Per avere informazioni dirette sulla nostra attività e le modalità di iscrizione: 328 9846029 oppure scriveteci alla mail: info.associazionecomete@gmail.com