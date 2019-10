Castelnuovo



Scomparsa Maria Pia Iacopucci, moglie dello storico presidente Mauro Marchini

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:50

di simone pierotti

Si è spenta questa mattina, nella propria abitazione, la signora Maria Pia Iacopucci, 84 anni, una delle persone più note nella comunità castelnuovese e della Garfagnana. Maria Pia era moglie di Mauro Marchini, lo storico ed indimenticato presidente che ha portato in alto la squadra di calcio del Castelnuovo, dalla 1° Categoria fino alla Serie C. La Iacopucci era molto nota per la propria storica attività lavorativa di assicuratrice che tuttora, se pur in pensione, continuava a seguire. La passione, amore e competenza per il proprio lavoro è stata una costante della propria vita: iniziato molto giovane, diventando una vera pioniera nel settore per quanto riguarda l’imprenditoria femminile. L’agenzia assicurativa della Iacopucci (prima Toro, oggi Generali), proseguita poi dal figlio Marco, è diventata in pochi anni punto di riferimento per il territorio ed ha reso molto popolare la sua titolare. E’ stato poi con il calcio che Maria Pia, unitamente al marito Mauro, ha raggiunto la massima popolarità sul territorio e anche oltre, una famiglia legata indissolubilmente ai colori di una squadra di calcio che ha scritto pagine di storia locali. Lascia i figli Marco e Davide.

La notizia ha fatto il giro della Garfagnana in pochi minuti. Unanime il cordoglio. Tra i primi ad esprimere le condoglianze e la vicinanza alla famiglia la dirigenza dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana che ha richiesto alla F.I.G.C. l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento in occasione della partita di campionato di domenica.

Anche l’amministrazione comunale, per voce di Francolino Bondi esprime cordoglio: “La signora Maria Pia ha rappresentato un modello ed è stata una pioniera dell’imprenditoria femminile, soprattutto in quegli anni, un esempio che ha contribuito con il lavoro e la passione in quello che svolgeva alla crescita economica e sociale del territorio”.



Le esequie si terranno domenica alle 11.