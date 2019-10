Castelnuovo



Si presenta il libro "Cuori imperfetti" di Patrizia Bartoli

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:30

Tornano gli appuntamenti con “Professione Donna”, iniziativa organizzata dall'Associazione culturale Progetto Donna, con un incontro dedicato al primo romanzo della scrittrice Patrizia Bartoli, "Cuori Imperfetti". La presentazione del libro si terrà venerdì 18 ottobre alle 17.30 in Saletta Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana.



Il titolo suggerisce una trama in cui le vicende dei protagonisti vengono determinate dall’umana debolezza più che dalla loro stessa volontà. Sono la passione, il desiderio, l’attrazione fisica a prevalere sull’amore e sugli affetti; la debolezza, il timore, la paura di non saper far fronte alla verità impediscono ad alcuni protagonisti di compiere le scelte giuste e tornare ad essere padroni del proprio destino. Le vicende narrate si svolgono nei “mitici” Anni '60, quando il benessere provocato dal boom economico dell’epoca era arrivato anche a Fornaci di Barga, in Versilia, nelle montagna pistoiese, insomma nei “ luoghi del cuore” della nostra scrittrice. Ed è in questi ambienti (ma non solo) che si intrecciano le storie di Carlo e Amelia, della bella Nadia, di Giacomo e Laura, di Sergio e Miriam. Le loro storie sono poi quelle di sempre: una coppia in crisi, un marito che tradisce, l’innamoramento adolescenziale, così è da millenni quando si tratta di rapporti di coppia, ma ciò che differenzia “queste” storie e “questi” personaggi è il momento storico in cui vivono ossia i valori, la morale, gli stili di vita, le differenze sociali degli Anni '60. Chi non ha vissuto in quegli anni quantomeno si stupirà per le azioni, i pensieri, i condizionamenti cui sono sottoposti i personaggi, essendo nella realtà sociale di oggi praticamente inconcepibili.



Maria Riani condurrà l'incontro con l'autrice, patrocinato da Comune e dalla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comu