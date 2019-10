Castelnuovo



Successo per convegno sui disabili: nasce sezione Confad

martedì, 22 ottobre 2019, 09:42

Si è svolto sabato, presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo, il convegno su “Disabilità e diritti mancati”, organizzato dal gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo. Relatori Evelina Chiocca, docente specializzato, coordinamento italiano insegnanti di sostegno “CIIS”, Elena Pantanida, vice presidente CONFAD e referente per la Regione Toscana e l’avvocato Laura Andrao, esperta nazionale di diritto delle disabilità. Inoltre sono intervenuti i dirigenti scolastici Iolanda Bocci dell’ISI Barga e Oscar Guidi dell’ISI Garfagnana, in quanto la scuola ricopre un ruolo fondamentale per queste categorie.



All’incontro hanno partecipato numerosi studenti, amministratori locali, responsabili USL Toscana Nord Ovest oltre a genitori di giovani disabili. Tema centrale erano proprio i “diritti mancati” nei confronti dei disabili e le difficoltà, spesso anche burocratiche, che incontrano le famiglie o chi assiste queste persone. Molti gli interventi anche da parte del pubblico presente segno di una necessità di approfondimento su questo tema da parte di tutti, in una società che ad oggi non riesce ad essere inclusiva.



Il convegno è stato anche l’occasione per annunciare la nascita a livello locale di una sezione della CONFAD, il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, organizzazione no-profit il cui principale obiettivo è il riconoscimento giuridico dei diritti dei caregiver familiari, coloro cioè che assistono disabili gravi e gravissimi 24 ore su 24, 365 giorni l'anno senza ferie, riposo e festività: tutele previdenziali, sanitarie e assicurative sono diritti fondamentali dell'uomo ai quali tutti devono avere accesso. La referente di zona sarà Stella Radicchi.



"Ci auguriamo - dichiara il gruppo di minoranza - che questo sia solo un primo passo per una maggiore attenzione e sensibilità al mondo della disabilità, che non deve essere considerato un mondo a parte, ma che ha tutto il diritto di essere parte del mondo".