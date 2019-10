Castelnuovo



“Va’ Sentiero” arriva a Castelnuovo

mercoledì, 23 ottobre 2019, 09:25

I ragazzi di Va' Sentiero, impegnati nella riscoperta del Sentiero Italia (che, coi suoi 6880 km, vanta il titolo di trekking più lungo del mondo), domenica 3 novembre faranno tappa a Castelnuovo di Garfagnana, lo stesso centro del Lucchese dove nel 1983 prese vita il Sentiero. Appuntamento dalle 20.30 alle 22 al Teatro Alfieri.

Si tratta quindi di una tappa di grande valore simbolico che sarà celebrata con una serata d'eccezione, tutta dedicata al Sentiero Italia; a fare da location, il prestigioso ottocentesco Teatro Alfieri di Castelnuovo. A fare gli onori di casa, Stefano Ciuoffo, assessore al turismo di Regione Toscana; il sindaco Andrea Tagliasacchi; e il presidente Marcello Bertocchini, di Fondazione CR Lucca (sponsor dell’evento).

Scandiranno la serata gli interventi degli ideatori del Sentiero Italia (Riccardo Carnovalini, presidente dell’Associazione Sentiero Italia, e Gianfranco Bracci, direttore dell’Associazione Sentiero) i fondatori di Va’ Sentiero (Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono) e Alberto Pugnetti, direttore di Radio Francigena, mentre al caporedattore del Touring Club Italiano Stefano Brambilla andrà il compito di coordinare l'incontro.



A chiudere la serata, il concerto del chitarrista e compositore romano Stefano Barone.

“Il progetto del Sentiero Italia nasce nel 1983 in Toscana, a Castelnuovo Garfagnana, in occasione dell’inaugurazione della GEA, presso il Teatro Alfieri: un’autostrada verde che abbraccia tutta l’Italia, un progetto futuristico!” così Riccardo Carnovalini, ideatore del Sentiero Italia.

“Accogliamo e sosteniamo Va’ Sentiero perchè racconta l’abitare in montagna e sa dare visibilità a luoghi spesso sconosciuti. La montagna ha tanto da raccontare e la nostra sfida è arginare lo spopolamento di questi territori, creando opportunità nuove. Va’ Sentiero porta la freschezza dei giovani e la contagiosa contemporaneità dei social network.” ha dichiarato Stefano Ciuoffo, assessore al turismo della Regione Toscana.

“Il Sentiero Italia nasce a Castelnuovo e torna a Castelnuovo per essere rilanciato in un momento storico preciso, in cui il turismo lento sta raggiungendo un altissimo tasso d'interesse; siamo convinti che le cose non accadano per caso. Siamo davvero riconoscenti ai ragazzi di Va’ Sentiero per il messaggio che la loro impresa porta con sé!” ha concluso Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo.

Va’ Sentiero

Yuri, Giacomo, Sara e il team di Va' Sentiero (tutti ragazzi/e tra i 25 e i 32) stanno percorrendo il trekking più lungo del mondo. Un viaggio attraverso tutte le montagne italiane, per viverle e raccontarle al grande pubblico. Partiti il 1° maggio da Trieste, dopo aver attraversato tutto l’arco alpino, i ragazzi del team si trovano ora sull’Appennino Tosco-Emiliano; giungeranno al termine (a Santa Teresa di Gallura) nell'autunno 2020. La loro non è un’impresa sportiva, bensì un’iniziativa sociale, di condivisione. La spedizione sta infatti documentando i molteplici aspetti del territorio: i paesaggi, le tradizioni, le prospettive, le fragilità, le unicità…



L’avventura è raccontata in tempo reale attraverso i canali social del progetto.



FB: https://www.facebook.com/vasentiero/

IG: https://www.instagram.com/vasentiero/

Il viaggio di Va’ Sentiero è inoltre seguito da alcuni partner d’eccezione. Il Touring Club Italiano pubblica aggiornamenti regolari, in una sezione dedicata; Radio Francigena trasmette i resoconti della spedizione, live ogni venerdì alle 19.30 (qui i podcast di tutte le puntate); la Gazzetta dello Sport pubblica i video bimensili.



Il progetto Va' Sentiero sta riscuotendo un grande entusiasmo nazionale (vedesi il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di ben 14 Regioni) e locale, ricevendo una crescente attenzione mediatica e la viva ospitalità da parte di comuni, associazioni, strutture ricettive e privati.



La spedizione è inclusiva: chiunque può unirsi per qualche tappa ai ragazzi di Va’ Sentiero, come in tanti hanno fatto negli ultimi mesi - per dettagli: https://vasentiero.org/camminaconnoi/



Il Sentiero Italia

Il Sentiero Italia è l’alta via che percorre tutte le catene montuose del Paese, toccando tutte le 20 regioni italiane (dal Friuli-Venezia Giulia alla Sardegna) e oltre 350 borghi montani, per un totale di 6.880 km: una finestra sulle terre alte italiane. Realizzato negli anni Novanta grazie all’Ass. Sentiero Italia e al Club Alpino Italiano, nel corso degli anni il sentiero è stato dimenticato. Tuttavia, nel gennaio 2018, il Club Alpino Italiano ha annunciato il progetto di restauro il Sentiero Italia, grazie al prezioso lavoro dei volontari CAI.

Dicono di Va’ Sentiero

La montagna ha un valore universale. Viverla in prima persona, come i ragazzi di Va’ Sentiero, o indirettamente, come può fare chiunque tramite i loro canali social, è un’esperienza che lascia traccia. Vivere all’insegna della sostenibilità le bellezze naturalistiche italiane è farsi ambasciatori dell’ambiente. Dobbiamo essere tutti ambasciatori dell’ambiente. Il mio plauso per l’iniziativa Va’ Sentiero e… ad maiora!



- Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Abbiamo fin da subito voluto dare il nostro patrocinio a Va’ Sentiero perché ci sembra un progetto bellissimo, che coniuga riscoperta del Paese, valorizzazione delle aree montane, impresa sportiva e impegno concreto per tutte quelle comunità di cui troppo spesso non si parla. Un’iniziativa in perfetta linea con i valori della nostra associazione!



- Claudia Sorlini, consigliere del Touring Club Italiano

Questi primi mesi di cammino lungo il Sentiero Italia hanno superato ogni nostra aspettativa: dalla spettacolarità e varietà dei paesaggi, alla calda accoglienza che ci riservano le persone che incontriamo, all'entusiasmo di chi si unisce a qualche tappa del nostro viaggio. Siamo sempre più convinti che questa sia la via giusta da percorrere!



- I ragazzi di Va’ Sentiero