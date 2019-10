Castelnuovo



Veglia missionaria con l’arcivescovo Paolo Giulietti

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:36

Nell’ambito dell’Ottobre Missionario Straordinario indetto da Papa Francesco, venerdì 18 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Vito a Lucca, si terrà la veglia missionaria per tutte le comunità della Piana. Presiederà l'arcivescovo Paolo Giulietti e saranno presenti altri parroci. Durante la preghiera ci sarà la testimonianza della brasiliana Suor Erica Ortiz, della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo-Scalabriniane. Da alcuni mesi opera con altre consorelle, nella Casa della Carità in via del Fosso a Lucca e al Villaggio del Fanciullo. Inoltre fa parte dell’Ufficio Diocesano Migrantes. Quella di San Vito è la seconda delle tre veglie di preghiera missionarie su tutto il territorio diocesano cui mons. Giulietti invita i fedeli a partecipare. La prima si è svolta Viareggio il 10 ottobre, la terza sarà a Castelnuovo Garfagnana il 25 ottobre.