Castelnuovo



100 di questi anni: grande festa per il Supermercato Castelli

sabato, 30 novembre 2019, 20:45

di simone pierotti

Grande festa questo pomeriggio a Castelnuovo di Garfagnana per il primo secolo di vita del Supermercato Castelli, attività storica nei pressi di piazza Umberto I. Un traguardo importante e significativo per un’attività commerciale che risale al primo dopoguerra, nel 1919, grazie al signor Alessio Castelli che aprì il negozio. All’epoca, ovviamente, non esisteva la tipologia attuale di esercizio commerciale ma si è evoluto nel corso dei decenni grazie all’impegno e alla lungimiranza della famiglia Castelli e degli eredi. Alessio ha gestito l’attività fino agli anni ’50 insieme a Spartaco Castelli, succeduti poi dalla nipote Maria Antonietta, moglie di Lino Negrini. Dalla morte di quest’ultimo nel 1981, l’attività è stata gestita da Maria Antonietta fino al 2008, quando è stata ereditata dall’attuale proprietaria, la nipote Daniela Negrini. Dal 2017 il supermercato è gestito da Andrea Baiocchi, noto e stimato imprenditore del ramo, ed è divenuto un Punto Simply.

Oggi, con il supermercato vestito a festa ed in clima natalizio, è stata offerto un buffet a tutti i cittadini che, in gran numero, sono intervenuti per festeggiare un compleanno speciale.

Presenti per il rituale taglio della torta la proprietaria Daniela Negrini insieme al gestore Andrea Baiocchi, tutti i dipendenti, e l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Andrea Tagliasacchi e l’assessore al commercio Ilaria Pellegrini.

“Sono felice di essere qua a festeggiare questo compleanno – ha esordito la signora Negrini – e sono felice di proseguire un’attività di famiglia che mia nonna ha reso un negozio di eccellenza, sempre alla ricerca di soluzioni anche esteticamente belle, oltre che rivolte alla clientela. Ci sono stati anche momenti difficili, quando l’ho ereditato nel 2008 la contingenza economica non era delle migliori ma ce la siamo cavati. Per motivi per lo più logistici, dato che vivo e lavoro a Forte dei Marmi, avevo difficoltà a gestirlo così nel 2016 ho “minacciato” di chiuderlo, anzi sono stata costretta a farlo per alcuni mesi”.

Una “crisi” passeggera, perché si è risolto nel migliore dei modi. “Il clamore, ricordo, fu grande e in molti si sono mossi dimostrandomi interesse. Tra questi, Andrea Baiocchi, che non conoscevo ma coi cui sono entrata subito in sintonia. Ho trovato una persona seria e professionale a cui ho affidato immediatamente la gestione dell’attività, dando un futuro al supermercato e ai suoi bravissimi dipendenti. Così il 5 aprile 2017 ha potuto riaprire, dopo una ristrutturazione interna”.