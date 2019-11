A Castelnuovo incontro sulla prevenzione dei tumori testa-collo

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 15 novembre 2019, 14:02

Si è insediata la nuova commissione pari opportunità del comune di Castelnuovo di Garfagnana. L'assessore Chiara Bechelli si dichiara soddisfatta e fiduciosa nei confronti del nuovo gruppo di lavoro composto dalle cinque donne nominate per il rinnovo della commissione

giovedì, 14 novembre 2019, 13:51

Importante mattinata quella di sabato 16 novembre per l’ITT Vecchiacchi e l’ IPSIA Simoni, le due scuole dell’ISI Garfagnana all’avanguardia per la realizzazione di spazi laboratoriali volti a favorire una didattica innovativa ed al passo con i tempi

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:38

Gli addetti erano ancora intenti a liberare l’area della tensostruttura di piazzale Chiappini dopo la fiera di Terra Unica, quando l’attenzione di qualcuno si è rivolta al corso del sottostante fiume Serchio

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:10

Coldiretti aderisce al progetto "Aria di Ricerca in Valle del Serchio" per favorire la realizzazione di un'indagine epidemiologica partecipata che produrrà dati sulla salute in relazione all'inquinamento, favorirà la costruzione di una rete di monitoraggio ambientale, e recupererà e valorizzerà la conoscenza locale sugli aspetti economici e sociali della storia della...

mercoledì, 13 novembre 2019, 08:41

La musica è finita, gli amici se ne vanno … erano le parole di una vecchia canzone, non quelle di “Garfagnana Terra Unica”, perché gli “amici” sono rimasti e lavorano già a quella che sarà l’edizione numero 6. Della tre giorni alla tensostruttura restano le cifre da record

martedì, 12 novembre 2019, 12:32

Sabato 16 novembre, a partire dalle ore 8.30, nella Sala Suffredini in via Olinto Dini a Castelnuovo Garfagnana, si riuniranno professionisti di varie specialità dell’ambito territoriale di Lucca per parlare di "Prevenzione dei tumori testa collo"