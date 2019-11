Castelnuovo



Al via la sesta edizione di "SuperAbile"

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:29

Anche in questa sesta edizione il "SuperAbile" cambia di nuovo format evidenziando il fatto che esso costituisca un movimento culturale prima e più ancora che un evento.



SuperAbile nasce infatti in seno all'amministrazione comunale di Castelnuovo affiancata da un gruppo di "ragazzi" che vivono il disagio quotidiano della carrozzina con tutte le conseguenze che ne derivano in particolar modo quello della presenza di numerosi ostacoli architettonici.



SuperAbile si propone quindi di instillare nella comunità la cultura del rispetto , dell'inclusione sociale e dell'accoglienza verso tutti, nessuno escluso. In questa sesta edizione l'accento viene posto sul turismo ed in particolar modo su di una fetta potenzialmente importante ma spesso non considerata di esso che è il "Turismo Accessibile". Il tema in oggetto verrà affrontato in un breve convegno con due relatori che rappresentano delle vere e proprie personalità nell'ambito del turismo e del turismo accessibile : Enrica Lemmi e Stefano Paolicchi.



La giornata di domenica 24 Novembre si aprirà alle 16,00 con i saluti istituzionali del presidente dell'Unione e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi dopodichè la parola passerà a Enrica Lemmi - professore ordinario di Geografia Università di Pisa, presidente Corsi di Laurea in Turismo, coordinatore Area Turismo - che tratterà il tema "Prodotti turistici esperenziali e turista digitale: la progettazione delle destinazioni sostenibili". Alle 17,00 aprirà la seconda relazione Stefano Paolicchi - docente in progettazione e marketing del Turismo inclusivo presso AFAPH e presidente Handy Superabile - che parlerà di Turismo accessibile. Al termine delle relazioni ci sarà spazio per la discussione e, a seguire, il gruppo SuperAbile e l'amministrazione comunale di Castelnuovo , assegnerà il "Premio Pierluca Rossi", nato per ricordare il compianto documentarista castelnuovese , promotore del turismo accessibile e cofondatore del Gruppo SuperAbile. Il premio sarà destinato a chi si sarà distinto nella comunità per aver materialmente abbattuto una barriera architettonica e l'assegnatario rimarrà top secret fino al momento della consegna del premio che avverrà per mano dei famigliari di Pierluca.



La giornata è destinata a tutti i cittadini che vorranno conoscere meglio il tema della disabiltà , dell'inclusione e del potenziale sviluppo turistico della nostra Valle , per tale motivo particolarmente interessati dovrebbero essere i commercianti , gli albergatori , i tecnici e chiunque lavori o abbia intenzione di lavorare in ambito turistico.