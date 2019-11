Castelnuovo



Anche l'Isi Garfagnana a “Terra Unica”

mercoledì, 6 novembre 2019, 16:27

L’interazione scuola-territorio è quanto di più auspicabile ci possa essere per la crescita dal punto culturale, economica e turistica di una comunità. Per l’ISI Garfagnana ed il territorio in cui è radicato questo è realtà.

Dallo scorso anno si sta infatti portando avanti un interessante progetto innovativo da parte dei ragazzi dell’Istituto Economico Luigi Campedelli, una delle scuole dell’ISI Garfagnana, in particolare appartenenti al corso Relazioni Internazionali per il Marketing, che li vede protagonisti attivi in eventi e manifestazioni come quella organizzata da Garfagnana Terra Unica.

Questo progetto, denominato “marketing del territorio”, è nato all’ inizio dello scorso anno scolastico da un’idea delle prof.sse Ada Boriolo e Sabine Bravi, insegnanti dell’Istituto Campedelli, di ISI Garfagnana.

Si tratta di una metodologia didattica chiamata Service Learning che consente allo studente di apprendere e sviluppare competenze (Learning) attraverso il servizio alla Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi con i problemi realmente presenti nel proprio contesto di vita.

“In breve – specifica la prof. Ada Boriolo – i ragazzi applicano le competenze acquisite in aula alla realtà, in questo caso sono impegnati a fare promozione turistica del territorio”

A Garfagnana Terra Unica i ragazzi coinvolti quest’anno saranno 17 della classe IV B RIM che si stanno preparando elaborando percorsi tematici in italiano e lingua straniera pr presentare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Garfagnana.

“I ragazzi – spiega la prof. Sabine Bravi – saranno divisi in gruppi; un gruppo si alternerà presso l’ Infopoint nella tensostruttura in piazzale Chiappini, un altro gruppo accompagnerà i visitatori sul trenino turistico che dal piazzale porterà i turisti attraverso il centro storico fino alla Rocca Ariostesca. Saranno ben visibili perché indosseranno delle casacche bluette con il nome della scuola. Il progetto di Service Learning prevede che gli studenti siano presenti anche ad altri eventi organizzati dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana nei prossimi mesi dell’anno scolastico, sempre nel campo dell’accoglienza turistica”.

Quest’anno a Garfagnana Terrra Unica saranno presenti tutte le scuole dell’ ISIGarfagnana, Liceo Scientifico Galilei, IPSIA Simoni, ITET Campedelli , ITT Vecchiacchi che, grazie a docenti e ragazzi che si alterneranno presso uno stand riservato, potranno illustrare a famiglie, ragazzi e curiosi le loro offerte formative, i loro progetti, la loro capacità di interagire con il territorio con la competenza e l’entusiasmo che le contraddistingue.