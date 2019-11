Castelnuovo



Apre i battenti “Garfagnana Terra Unica”: taglio del nastro con tutte le autorità

venerdì, 8 novembre 2019, 18:39

di simone pierotti

Apre i battenti l’edizione 2019 di Garfagnana Terra Unica: oggi pomeriggio taglio del nastro alla tensostruttura di Castelnuovo che per tre giorni si trasforma in una sorta di salone del gusto e delle tipicità della Garfagnana. Dopo l’introduzione dell’assessore Alessandro Pedreschi, il “deus ex machina” dell’evento, sono intervenute le autorità: il primo cittadino e presidente dell’Unione dei Comuni Andrea Tagliasacchi, il senatore Andrea Marcucci e l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi. A fare da cornice alla cerimonia un bel gruppo di studenti dell’ISI Garfagnana che in questo fine settimana svolgeranno il ruolo di guide turistiche per i visitatori degli stand. Presenti tutti i sindaci, o in loro vece assessori o consiglieri, dei vari comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, che ha patrocinato la manifestazione.

Dopo il taglio del nastro, la banda “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo ha suonato l’inno nazionale ed ha fatto da apripista al corteo che ha raggiunto gli stand principali della tensostruttura. Gastronomia, artigianato, tradizioni, allevamento, macchine e strumenti agricoli e quanto altro fa Garfagnana.

Aperti tutti gli stand gastronomici, gestiti da varie associazioni del territorio, con uno speciale e tipico ”local street food”. Ecco l’elenco delle associazioni e dei prodotti tipici che i visitatori potranno degustare: Pro Loco Castiglione di Garfagnana (tigelle), Circolo La Tore Palleroso (frittele e cagio), Careggine (pane e salsiccia), ASD Amatori Vicas Camporgiano (necci), ASD Pieve Fosciana (polenta formentone 8 file), U.S. Castelnuovo Garfagnana (tordelli), Pro Loco Villa Collemandina (bocconcini di trote), ASR Cascio (crisciolette), Auser Vallico Sopra (pitonca), ACS Chiozza (pane e porchetta), Pe.Sa.Co. (bomboloni), ASD Filicaia Diavoli Rossi (minestrone di farro), Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana (mondine), Autieri (succo di mele e ciambelle con gelato), Sbandieratori di Gallicano (focacce leve), ASD Villetta (panini con porchetta), Ass. Pontecosi Lagosì (ranocchi fritti), ASD Sillicagnana (maccheroni), Polis Sillico (tagliolini con fagioli), Circolo Anspi Sillicano (bomboloni), Gruppo Sociale Fosciandora (pane e acciughe), ASD Corfino (crostate di frutti di bosco). E’ attivo anche un bar garfagnino al 100% gestito dall’Associazione Compriamo a Castelnuovo. La manifestazione entrerà nel vivo domani, sabato e domenica, con esibizioni di “eccellenze” del territorio, tra cui uno speciale coking show di Gabriele Bonci. Tra gli ospiti, ad animare la serata, la cantante locale Ilenia Suffredini.