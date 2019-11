Castelnuovo



Coldiretti aderisce al progetto "Aria di ricerca in Valle del Serchio"

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:10

Coldiretti aderisce al progetto "Aria di Ricerca in Valle del Serchio" per favorire la realizzazione di un'indagine epidemiologica partecipata che produrrà dati sulla salute in relazione all'inquinamento, favorirà la costruzione di una rete di monitoraggio ambientale, e recupererà e valorizzerà la conoscenza locale sugli aspetti economici e sociali della storia della zona. Il questionario, rivolto agli abitanti della Valle del Serchio, sarà a disposizione anche nella sede di Coldiretti a Castelnuovo Garfagnana (via Valmaira, 26). I questionari sono semplici, anonimi e non richiedono dati personali. La compilazione richiede pochi minuti e può anche essere eseguita in sede e riconsegnata.

"Coldiretti – spiega Francesca Buonagurelli, Presidente Terranostra Lucca ed agrichef – vuole collaborare attivamente al monitoraggio e allo studio epidemiologico. La salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità è una condizione essenziale per l'agricoltura e la sua distintività che dobbiamo tutti insieme proteggere e valorizzare. La Valle del Serchio è una terra di grandi contraddizioni con porzioni del territorio di enorme pregio agricolo e naturalistico, ed altre caratterizzate dalla presenza di un'economia molto invasiva che fanno temere una correlazione con l'innalzamento dei tassi di mortalità. Il questionario ci permetterà di comprendere meglio quale è lo stato di salute della terra dove siamo nati, che amiamo ed in cui vogliamo continuare a vivere. Io sarò personalmente a disposizione – conclude la Buonagurelli – dei cittadini per qualsiasi informazione. Coldiretti da sempre lotta per la trasparenza non solo dei nostri prodotti agroalimentari...".

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito https://www.ariadiricerca.it