Castelnuovo



Da sabato è… Natale a Castelnuovo

mercoledì, 27 novembre 2019, 16:08

Arrivano le iniziative di Natale a Castelnuovo a cura dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio. Da sabato fino alla vigilia di Natale tante iniziative per accompagnare gli acquisti. A iniziare dalla filodiffusione installata per tutto il centro storico e dal gioco 2mila euro auguri. Sabato la prima giornata con l’inaugurazione della nuova casa di Babbo Natale, giunta alla sesta edizione, che quest’anno sarà in pieno centro, in via Fulvio Testi nei locali della ex Torrefazione. Inaugurazione fissata per le 15,30 con baby dance e laboratorio artistico a cura del Centro Studio Danza e Artis’t. La prima domenica di apertura straordinaria, 1° dicembre, vedrà il Christmas Show del Mago Zazza. Week-end centrale sarà quello di Castelnuovo Città della Castagna, una due giorni dedicata alla nuova farina che da disciplinare Dop può essere messa in commercio solo dal 1° dicembre. Sabato 7 dicembre ci sarà l’accensione delle luminarie per le vie e del grande albero di piazza Umberto con proiezioni speciali sulla Rocca Ariostesca. Le iniziative proseguiranno anche sabato 14 e domenica 15 con la tombola dei bambini e delle bambine, la manifestazione Sulla scia della Cometa e Una Stella per Bene. Ancora, gran finale il 21-22 dicembre con laboratori artistici nella casa di Babbo Natale. Aperture serali straordinarie dal 21 al 23 dicembre con la possibilità di giocare, alla casa di Babbo Natale, a 2mila EuroAuguri mostrando una prova d’acquisto dei negozi aderenti all’associazione.