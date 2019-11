Castelnuovo



Francesco Torselli ha presentato a Castelnuovo la “Generazione 7” della politica

sabato, 30 novembre 2019, 21:48

di simone pierotti

Successo per la presentazione del libro “Generazione 7”, oggi in Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana. Presente l’autore Francesco Torselli, fiorentino, da sempre appassionato ed impegnato in politica: 42 anni, una generazione in politica che l’autore racconta nelle pagine del suo libro. Ad intervistarlo il giornalista locale Michele Masotti, illustre firma della Gazzetta del Serchio e di altre testate, con la consueta eleganza e stile. “I quarantenni in politica, da Giorgia Meloni a Matteo Renzi, raccontati da chi li ha visti da vicino”, è lo spunto da cui parte la narrazione.

“I quarantenni in politica – spiega Torselli – sono bravi e preparati, oggi sono in Parlamento”. E cita l’esempio di Matteo Renzi, prima presidente della Provincia poi, quasi dal nulla, si ritrova sindaco di Firenze. Dopo un anno ha grande coraggio e lancia una rivoluzione politica, quella di togliere le bandiere e “rottamare” i vecchi capi, dare una svolta. Il centro destra non ha avuto quel coraggio”.

“La campagna elettorale è nettamente mutata dal 2000 in poi, siamo passati dai manifesti, dai volantini, dalle lettere, dagli slogan ad un diverso modo di comunicare, grazie ai cellulari, ad internet, alle mail, in seguito ai social. Alleanza Nazionale è stato il primo partito a morire con l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione. Invece i 5 Stelle hanno sfruttato la potenza del nuovo mezzo e sono divenuti un partito”.

Tra gli interventi, il delegato alla cultura del comune di Castiglione Roberto Tamagnini, Angiolo Masotti, politico ed apprezzato storico locale.