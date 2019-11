Inaugurata la Casa di Babbo Natale a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 30 novembre 2019, 21:48

Successo per la presentazione del libro “Generazione 7”, oggi in Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana. Presente l’autore Francesco Torselli, fiorentino, da sempre appassionato ed impegnato in politica: 42 anni, una generazione in politica che l’autore racconta nelle pagine del suo libro

sabato, 30 novembre 2019, 20:45

Grande festa questo pomeriggio a Castelnuovo di Garfagnana per il primo secolo di vita del Supermercato Castelli, attività storica nei pressi di piazza Umberto I. Un traguardo importante e significativo per un’attività commerciale che risale al primo dopoguerra, nel 1919, grazie al signor Alessio Castelli che aprì il negozio

sabato, 30 novembre 2019, 18:20

E' stata riposizionata oggi la statua della Madonnina a Torrite che, nel mese di agosto, era stata presa di mira da alcuni vandali, rimasti ignoti, e ritrovata danneggiata da alcuni passanti

venerdì, 29 novembre 2019, 14:35

Sono ancora moltissimi i temi sul nostro territorio che potrebbero essere raccontati e che rischiano di essere dimenticati con il passare delle generazioni e che, allo stesso tempo, possono costituire un importante strumento conoscitivo e di riflessione soprattutto per i giovani

giovedì, 28 novembre 2019, 17:54

Questa mattina, alcuni residenti della strada che dai Cappuccini conduce alle Lame di Sopra si sono accorti dell’apertura, nell’asfalto, di una piccola voragine. Inevitabile la chiusura della strada per le Lame di Sopra, anche se non ci sono disagi per la circolazione in direzione dell’ospedale Santa Croce

mercoledì, 27 novembre 2019, 16:08

Arrivano le iniziative di Natale a Castelnuovo a cura dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio. Da sabato fino alla vigilia di Natale tante iniziative per accompagnare gli acquisti