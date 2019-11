Castelnuovo



Insediata la nuova commissione pari opportunità

venerdì, 15 novembre 2019, 14:02

Si è insediata la nuova commissione pari opportunità del comune di Castelnuovo di Garfagnana. L'assessore Chiara Bechelli si dichiara soddisfatta e fiduciosa nei confronti del nuovo gruppo di lavoro composto dalle cinque donne nominate per il rinnovo della commissione. A farne parte sono Gabriella Tolaini ed Elisa Battaglini nominate nella prima seduta rispettivamente presidente e vice presidente, Rebecca Moscardini, Manola Bacci e Nicole Bosi Picchiotti.



La commissione, fresca di nomina, comprende donne provenienti da contesti professionali molto differenti e la loro cooperazione porterà un grande valore aggiunto al servizio dell'intera comunità. Fanno inoltre parte di diritto della commissione tutte le consigliere comunali attualmente in carica.

La commissione pari opportunità consente di dar vita ad importanti progetti, è un luogo di scambio di idee e proposte ed ha come fine quello di valorizzare la figura della donna e promuovere la parità di genere. Tra i progetti realizzati in passato merita sicuramente una menzione speciale l'apertura del centro d'ascolto per donne vittime di violenza. Il centro, inaugurato a novembre 2016 nel capoluogo, sta continuando a funzionare molto bene e rappresenta un aiuto concreto per le donne del territorio vittime di violenza.



Tra le prime iniziative della nuova commissione lo spettacolo organizzato in sinergia con Progetto Donna e altre associazioni del territorio che si terrà domenica 24 novembre al teatro Alfieri, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. In data 25 novembre inoltre, la commissione incontrerà le classi quarte dell'ISI Garfagnana ed affronterà assieme agli alunni il tema della violenza di genere con la collaborazione dei Carabinieri, il personale del pronto soccorso esperto in codice rosa ed esperti ASL.