Castelnuovo



Interessante mostra fotografica a Castelnuovo

venerdì, 1 novembre 2019, 12:39

In occasione del concerto del tricolore della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo di Garfagnana, che si terrà sabato 2 novembre presso il Teatro Alfieri alle ore 21, ci sarà la possibilità di visitare un’interessante e importante mostra fotografica. Nella mostra saranno esposte una serie di foto realizzate in Garfagnana nei primi anni ‘50 da Renzo Giromini, avvocato di Massa, assieme ad amici garfagnini come le famiglie Lorenzetti e Vecchiacchi. Le foto riguardano in particolare la vita rurale e il paesaggio agrario in Garfagnana. La mostra è realizzata con la collaborazione di Feliciano Cristoforo Ravera e del Circolo Fotocine Garfagnana.