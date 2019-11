Castelnuovo



Isi Garfagnana, corso del Campedelli protagonista in tv

mercoledì, 27 novembre 2019, 14:46

Cambiano i tempi, cambiano le professioni ed allora la scuola si rinnova offrendo percorsi che affondano le loro radici nel passato, vivono le trasformazioni del presente intuendo e progettando gli sviluppi del futuro.

Si potrebbe dire che questo spirito è incarnato dagli Istituti Tecnici per Geometri CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) tra cui il Campedelli di Castelnuovo di Garfagnana.

Per far conoscere questa nuova figura del diplomato CAT, le sue competenze e gli sbocchi professionali che offre, il Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca, la Commissione Scuola di questo Collegio, gli Istituti CAT della provincia, hanno dato vita ad una collaborazione che ha portato alla realizzazione di un progetto televisivo dedicato proprio agli Istituti CAT della provincia di Lucca.

Questo progetto sarà “narrato” sul rotocalco Versilia di NOI TV, con tre puntate che potranno essere viste in Garfagnana e Media Valle a partire da giovedì 28 novembre (gli orari dettagliati sono visibili sulla pagina facebook della Commissione Scuola-Geometri di Lucca, sulla pagina facebook dell’ ITET Campedelli e sul sito dell’ ISI Garfagnana)

“La figura del geometra – sottolinea la professoressa Roberta Cossu, referente del Campedelli di Castelnuovo di Garfagnana – ha un profilo attuale, completo e spendibile in più ambiti: studi di progettazione, pubblica amministrazione, aziende. Questo grazie al suo forte legame con le tematiche dell’ambiente e del territorio, oltre alle competenze tecnico-giuridiche e giuridico-fiscali. E’ importante far conoscere i nuovi contesti in cui il diplomato opera e le ampie opportunità di ingresso nel mondo del lavoro”

Grazie alle interviste con i dirigenti scolastici degli Istituti Geometri CAT della provincia, agli interventi di docenti, alunni ed ex alunni, dimostrazioni tecnico-pratiche e laboratoriali, i telespettatori potranno conoscere gli Istituti Tecnici per geometri CAT della provincia di Lucca e gli sbocchi professionali offerte da questo corso di studi.