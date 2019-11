Castelnuovo



La cartiera di Castelnuovo celebra la patrona Santa Caterina

lunedì, 25 novembre 2019, 15:32

di simone pierotti

Come da tradizione consolidata e molto sentita, il personale e la dirigente della cartiera di Castelnuovo, gruppo Lucart, ha celebrato questa mattina la festività di Santa Caterina, santa patrona dei cartai. Presente un buon numero di lavoratori, sia in attività che in pensione, la famiglia Pasquini, rappresentata dal direttore commerciale Guido Pasquini, i dirigenti Diego Strina, direttore di stabilimento, Roberto Benzi, direttore dello stabilimento di Diecimo, Giulia Pasquini, Corporate Brand Manager, le rappresentanze sindacali R.S.U., il responsabile provinciale Cisl Bruno Casotti, il responsabile Cgil Fabio Graziani e le autorità militari, il Comandante della Tenenza della Finanza Pasqualino Pompili, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo Sandro Gulisano, il Comandante della Polizia Locale Gianluigi Bernardi. Partecipe anche l’amministrazione comunale di Castelnuovo, con il sindaco Andrea Tagliasacchi e il presidente del consiglio comunale

La celebrazione odierna si è svolta nel segno della tradizione, ma con la bella novità della santa messa all’interno dello stabilimento, officiata da Don Alex Martinelli. Successivamente i presenti si sono trasferiti nel piazzale interno della fabbrica di fronte alla targa apposta in memoria dei tre operai morti in un tragico incidente sul lavoro nel 1990. Mario Suffredini, in rappresentanza della R.S.U. aziendale, ha ricordato l’origine della festa e l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso direttore Diego Strina ha sottolineato quanto Lucart tenga alla sicurezza e come ricorrenze come la tradizione di Santa Caterina siano fondamentali per far crescere la cultura della sicurezza. Anche il direttore commerciale Pasquini ha voluto salutare i presenti e ricordare quanto il proprio gruppo metta la sicurezza al primo posto. Il primo cittadino Andrea Tagliasacchi ha ricordato quanto la cartiera di Castelnuovo sia importante per la comunità della Garfagnana e ben radicata sul territorio, sottolineando due interventi in loco molti significativi, il nuovo sovrappasso sulla ferrovia, i cui lavori dovrebbero iniziare con gennaio 2020, e il progetto del nuovo scalo merci nell’area industriale. Come da tradizione consolidata, è stato poi offerto un buffet a tutti i convenuti e, in seguito, i dipendenti della cartiera concluderanno la mattinata con un pranzo in un ristorante della zona.