Castelnuovo



La comunità di Castelnuovo in festa: Luigi Angelini ordinato diacono

lunedì, 11 novembre 2019, 17:10

di simone pierotti

Ieri, domenica 10 novembre, è stata una giornata significativa per la comunità e la parrocchia di Castelnuovo di Garfagnana, con l’ordinazione diaconale di Luigi Angelini. La solenne cerimonia è avvenuta nel Duomo di San Martino, nel corso della celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mons. Paolo Giulietti che ha ordinato diaconi Luigi e Francesco Parello. Angelini, 38 anni, originario di Pieve Fosciana, si è laureato in giurisprudenza ed ha svolto anche la professione di insegnante. Molto vicino all’ambiente della Parrocchia di Castelnuovo, è entrato in seminario cinque anni fa: adesso il vescovo di Lucca lo manderà a Roma per studi di perfezionamento.

Tanta gente ha partecipato alla cerimonia, con un buon numero di parenti e amici provenienti dalla Garfagnana, a partire da Don Angelo Pioli, e Mons. Gianfranco Lazzareschi, già Abate di Castelnuovo. I due nuovi diaconi hanno espresso, nelle proprie parole, tutta la soddisfazione per avere ricevuto quello che definiscono un dono: “Sono felicissimo – ha detto Angelini – è un giorno bellissimo, mi auguro di essere all’altezza, personalmente ce la metterò tutta”.