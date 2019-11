Castelnuovo



La prevenzione dei tumori testa collo: a Castelnuovo un convegno con gli esperti

martedì, 12 novembre 2019, 12:32

Sabato 16 novembre, a partire dalle ore 8.30, nella Sala Suffredini in via Olinto Dini a Castelnuovo Garfagnana, si riuniranno professionisti di varie specialità dell’ambito territoriale di Lucca per parlare di "Prevenzione dei tumori testa collo".

L'evento è organizzato dall'Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione del Comune di Castelnuovo Garfagnana.

Approfondiranno il tema Riccardo Maria Piane e Carmelo La Greca, rispettivamente direttore e medico della struttura di Otorinolaringoriatria di Lucca, Lucia Tanganelli, referente dipartimentale del CORD di Lucca, Camilla Delli Paoli, medico di Oncologia, Caterina Colosimo e Rita Bagnoli, medici di Radioterapia, Simone Camilloni, medico di Radiologia.

Tra i temi trattati: epidemiologia, fattori di rischio e diagnosi nei tumori testa-collo; il ruolo della chirurgia; la terapia non chirurgica ed il ruolo dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM).

Al convegno sono invitati a partecipare i medici di medicina generale del territorio e tutta la cittadinanza.