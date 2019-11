La stagione teatrale fa il boom: più di 200 abbonati

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 21 novembre 2019, 10:49

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto sulle linee telefoniche, sono momentaneamente interrotte le comunicazioni in entrata al centralino dello stabilimento ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:32

“Il primo passo per formarsi nel lavoro di cura”: a partire dall'8 gennaio 2020, presso la Confraternita di Misericordia in Via Giovanni Pascoli n. 10 a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) si terrà un corso mirato della durata di 12 mesi per diventare operatore del settore socio-assistenziale

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:29

Anche in questa sesta edizione il "SuperAbile" cambia di nuovo format evidenziando il fatto che esso costituisca un movimento culturale prima e più ancora che un evento

martedì, 19 novembre 2019, 15:22

Il 31 gennaio scadranno i termini per le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2019/20. I ragazzi che frequentano la III media sono quindi chiamati a compiere un passaggio importante

lunedì, 18 novembre 2019, 18:34

Un incidente tra tre auto si è consumato oggi pomeriggio, intorno alle 17.40, all'incrocio tra Via Azzi e via Giovanni Pascoli a Castelnuovo Garfagnana. Coinvolte: una Fiat Panda grigia, guidata da una coppia del capoluogo, una Ford Fiesta nera e una Fiat Punto. Un ferito in ospedale

sabato, 16 novembre 2019, 14:33

Si è svolto oggi nella sala Suffredini di Castelnuovo l'evento su "Prevenzione dei tumori testa collo" promosso dall'Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione del Comune di Castelnuovo Garfagnana