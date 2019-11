Castelnuovo



Le “Sardine” si mobilitano anche in Garfagnana: un pullman per Firenze

martedì, 26 novembre 2019, 17:37

Sabato 30 novembre a Firenze si svolgerà una nuova manifestazione del movimento cosiddetto delle “Sardine”: sarà piazza della Repubblica ad ospitare il raduno che sta richiamando migliaia di persone da tutta la Toscana, in un tam tam mediatico continuo.

Lo slogan della manifestazione, che inizierà alle 18:30, è “La Toscana non si lega” e si svolgerà in concomitanza con la presenza in città del leader della Lega Matteo Salvini al Tuscany Hall. E’ partita la mobilitazione anche dalla nostra provincia e della Garfagnana, con un pullman organizzato dalla Spi / Cgil. Partenza sabato alle 16 da Castelnuovo di Garfagnana dalla zona degli impianti sportivi. Successivamente il pullman raggiungerà Lucca dove si uniranno altre persone. Per informazioni e adesioni è necessario prenotarsi al 338/8536102.



S.P.