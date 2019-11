Castelnuovo



Numeri da record per “Garfagnana Terra Unica”: oltre 10 mila visitatori

lunedì, 11 novembre 2019, 12:27

di simone pierotti

Si è chiusa l’edizione numero 5 di Garfagnana Terra Unica con un successo che, anno dopo anno, prosegue nella sua crescita esponenziale. Questa volta gli organizzatori hanno voluto dotarsi di statistiche più o meno ufficiali, dotandosi di un servizio conta – ingressi grazie alla preziosa collaborazione degli studenti dell’ISI Garfagnana: alla fine sono stati oltre 10000 i visitatori censiti nei due giorni e mezzo di fiera, con una punta di quasi 6000 persone soltanto nella giornata di domenica. Cifre che sicuramente sono arrotondate per difetto perché la sensazione non lascia dubbi, con gli stand presi letteralmente d’assalto. Code interminabili ai singoli gazebo allestiti dalle varie associazioni del territorio, tutti pazzi per mangiare le gustose tipicità gastronomiche della Garfagnana. Una sorta di “salone del gusto” o meglio una “sagra delle sagre” alla quale si aggiungevano gli altri spazi espositivi delle realtà a contatto con la terra, gli allevatori con una mostra di animali divenuta una visitatissima attrazione per grandi e piccini, gli artigiani, le aziende agricole e agrituristiche del territorio con i loro prodotti, e tanta animazione con l’esibizione di tante “eccellenze” locali, come la Muffrina, le scuole di ballo, la Filarmonica Verdi, la cantante Ilenia Suffredini, la Compagnia dell’Ariosto, la Scuola Civica, gli Sbandieratori di Gallicano, il Tatone, i Cantori del Maggio, i balletti medievali, un cooking show con Gabriele Bonci.

Una manifestazione che ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che l’unione fa la forza, con la Garfagnana che ne esce con un’immagine forte, bella ed attrattiva.