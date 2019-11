Castelnuovo



Ospedale e centro socio-sanitario: le criticità avanzate in consiglio

mercoledì, 27 novembre 2019, 08:40

di tommaso boggi

Un consiglio comunale speciale, quello di ieri sera al teatro Alfieri di Castelnuovo, iniziato nel ricordo di suor Colombina con un minuto di silenzio dedicato a lei che, per vent’anni, fu caposala all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo e figura di riferimento per tutto l’ambiente della sanità garfagnina.

Proprio la sanità è stato il tema principale del consiglio che ha affrontato tra i vari punti due questioni estremamente spinose: Centro Socio-Sanitario ed ospedale.

Riguardo il primo, la questione era già balzata sulle cronache nazionali, con un servizio dedicatogli dal programma televisivo Striscia la Notizia che ne denunciava l'inadeguatezza ad ospitare diversamente abili, con un’inaugurazione avvenuta quando ancora non erano stati installati determinati servizi. Il "caso" però continua a fare discutere e ad essere terreno di aspra critica per la minoranza che si è fatta portatrice di svariate istanze tra cui quelle riguardanti le criticità dello stabile evidenziate dal gruppo Genitori H per il Sostegno, molto attivo proprio attorno alla vicenda del Centro Socio-Sanitario.

Introducendo questo argomento, l’assessore alla sanità Patricia Tolaini ha voluto prima di tutto ringraziare l'opposizione per aver messo all’ordine del giorno la questione, passando poi ad elencare gli interventi conclusi o in via di conclusione: “Per quanto riguarda la parte tecnica del Centro Socio-Sanitario - ha affermato - è in conclusione per la fine della settimana la piattaforma ingrandita, sono stati messi i corrimano mancanti, è in programma un potenziamento della segnaletica interna e stiamo sollecitando tutt’ora perché vengano riaccesi alcuni termosifoni inspiegabilmente spenti”.

Maristella Radicchi, del gruppo consiliare di opposizione “Verso Scelte Nuove”, ha così risposto all’assessore: “Al più presto spero si possa riunire la commissione per discutere di questi problemi, problemi come gli arredi nuovi che sono stati richiesti più volte, ma non credo che qualcuno dell'amministrazione sia andato a vedere se sono stati cambiati ed infatti sono ancora in vetro, pericolosissimi. Siamo contenti vi sia la nuova rampa – aggiunge Radicchi – però un disabile da solo non può riuscire a salirla, perché è troppo ripida e oltretutto il selciato di fronte al cancello è danneggiato. Riguardo i termosifoni vogliamo sapere quale sollecitazioni sono state fatte perché numerose sono state le mail senza risposta mentre in un un bagno vi è un odore nauseabondo, probabilmente derivante da un problema alle fognature".



"C'è bisogno di vedere e toccare con mano queste cose non si può andare per sentito dire, possiamo dedurne comunque che questo centro ha tanti problemi e continuerà ad averne” ha concluso caustica il consigliere di minoranza.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha quindi preso la parola: “Penso che bisogni mettere ben a fuoco questa questione e porre di fronte alla ASL le sue responsabilità tramite le vie apposite, se non verranno risolti questi problemi bisognerà che chi di dovere ne paghi le conseguenze”.

Per quanto riguarda l’ospedale Santa Croce la situazione, tra reparti spostati, medici mancanti e radicali cambiamenti, sembra procedere di pari passo con quella del Centro Socio-Sanitario: “Ci sono delle criticità - ha sottolineato Tolaini – alcune delle quali molto gravi come ad esempio il pronto soccorso. Manca infatti il medico notturno che però ci sarebbe la possibilità di ottenre secondo il piano regionale, infatti questo prevede lo spostamento del punto PET, e quello di un’automedica da Barga a Castelnuovo: con l'automedica sarebbe dovuto arrivare il medico ma tutto questo non è stato ancora attuato".



"Il secondo problema – ha continuato l’assessore - è la TAC. Il macchinario attuale è lento e crea non pochi ritardi e disagi, ci avevano comunicato l'arrivo del nuovo e più veloce apparecchio da Lucca che però ancora non è ancora arrivato”. Tra i vari interventi minori vi è stata la rimozione del cassonetto nel parcheggio ospedale mentre, per quanto riguarda i lavori all'ospedale, il primo lotto è attualmente in gara d’appalto e si vedrà quindi l’inizio dei lavori verso settembre 2020.

Il capogruppo dell’opposizione, Silvia Bianchini, ha allora parlato di quanto sia importante inserire periodicamente in consiglio l’argomento sanità, rilanciando poi sulle affermazioni di Tolaini: “Segnalammo il cassonetto ben due anni fa e viene rimosso ora? La TAC di Lucca che stiamo aspettando è un macchinario usurato e vecchio – ha attaccato ancora Bianchini - ma che cosa siamo terra di confine? Inutile dire che non ci sono cittadini di serie A o serie B, se uno si ammala da noi deve sperare di avere i soldi per una clinica privata: anche solo per fare una mammografia si va al 2021. Il sindaco e l'amministrazione sono anello di congiunzione tra ASL e cittadini e devono essere più incisivi, bisogna che ci si faccia sentire visto che la filosofia dell'ASL sembra quella di toglierci pezzo dopo pezzo".

Il primo cittadino di Castelnuovo è quindi intervenuto duramente nei confronti dell’ASL: “Abbiamo richiesto risposte all'azienda e queste non ci hanno soddisfatto, assieme agli altri sindaci della Garfagnana metteremo nero su bianco una valutazione sulla questione. Indubbiamente noi abbiamo bisogno che il rapporto con la direzione aziendale faccia un salto di qualità, dalle piccole cose tecniche alle grandi questioni abbiamo bisogno di interventi e risposte precise. Investiremo nel prossimo periodo tredici milioni sull'ospedale di Castelnuovo e vogliamo che funzioni, vogliamo che vi sia una responsabilizzazione” ha concluso Tagliasacchi.