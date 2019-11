Castelnuovo



Pedreschi: “Garfagnana Terra Unica, format di successo e volano di turismo e sviluppo”

mercoledì, 13 novembre 2019, 08:41

di simone pierotti

La musica è finita, gli amici se ne vanno … erano le parole di una vecchia canzone, non quelle di “Garfagnana Terra Unica”, perché gli “amici” sono rimasti e lavorano già a quella che sarà l’edizione numero 6. Della tre giorni alla tensostruttura restano le cifre da record: oltre 10.000 visitatori ma anche una fiera sempre più grande e variegata, con 23 associazioni per lo street food, 13 allevatori, circa 80 stand del mercatino tra produttori e artigiani. Un consolidamento della zootecnia e una crescita del numero dei partecipanti che, evidentemente, hanno creduto in questa manifestazione.

Ne abbiamo parlato con Alessandro Pedreschi, assessore comunale di Castelnuovo e “mente” pensante e “di azione” di questo format: “Parlare di trionfo è superfluo, è tutto talmente evidente e sotto la luce del sole, abbiamo i numeri ufficiali. Soprattutto è emersa da questa edizione la consapevolezza e presa di coscienza della forza reale della nostra terra, una manifestazione come volano, come rilancio della Garfagnana in ambito turistico. Questo è il vero messaggio di questa 5° edizione di Terra Unica”.

Pedreschi prosegue: “Un aspetto a cui teniamo molto è il fatto che lo sviluppo della Garfagnana non può prescindere da agricoltura e allevamento. Da questi aspetti deve partire lo sviluppo turistico della Valle del Serchio. Altro punto focale è la conferma che non possiamo prescindere dall’associazionismo, forza indispensabile per organizzare un evento del genere con costi bassi”. A proposito di associazioni, un grande lavoro, che Pedreschi definisce “sporco” è stato volto dall’associazione Autieri d’Italia.

Forse è presto ma avete in mente come sarà l’edizione 2020? “Alla fine della terza serata, assieme ai principali organizzatori, ho fatto una piccola riunione, pensando alle migliorie e alle modifiche che ci saranno in futuro, compreso l’ampliamento degli spazi per la parte gastronomica, vero punto di traino. Pensiamo di distaccare in maniera più evidente in 3 parti distinte le aree mercato, zootecnia e cibo. Lavoreremo per reperire risorse nuove e trovare nuove strutture”.

“Garfagnana Terra Unica” si è rivelato un format di successo: ne rivendicate … l’originalità? “Sicuramente, a mente non ricordo eventi simili in tutta Italia, sicuramente ne esistono di più grandi ma sono tutti relativi ad un solo aspetto. Un esempio, a Ferrari si svolge tutti gli anni la sagra delle sagre con oltre 100 stand gastronomici, ma si limita a questo aspetto. Noi abbiamo messo insieme terra, lavoro e cibo”.