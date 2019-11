Castelnuovo



Riposizionata la statuetta sacra danneggiata a Torrite

sabato, 30 novembre 2019, 18:20

di andrea cosimini

E' stata riposizionata oggi la statua della Madonnina a Torrite che, nel mese di agosto, era stata presa di mira da alcuni vandali, rimasti ignoti, e ritrovata danneggiata da alcuni passanti (leggi qui).



Sicuramente si era trattato di una bravata di qualche ragazzo. L'episodio però aveva colpito molto gli abitanti del paese per il valore affettivo che li legava all'oggetto: una statuetta, in marmo bianco, realizzata tanti anni fa dall'ex parroco don Gigliante Maffei che ha lasciato un segno profondo in questa piccola comunità.



Per sicurezza, al fine di evitare ulteriori atti vandalici, è stato installato un ferro battuto a protezione della statua così che nessuno, in maniera libera, possa prelevare la Madonnina e danneggiarla. Questo grazie proprio alla volontà dei paesani che hanno risistemato la statuetta.



Come si vede dalle foto, la Madonnina ha due incollature alla testa e ai piedi, ovvero, nei due punti che erano stati staccati.