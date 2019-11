Castelnuovo



Si apre voragine sulla strada per le Lame di Sopra, chiuso il transito

giovedì, 28 novembre 2019, 17:54

di simone pierotti

Questa mattina, alcuni residenti della strada che dai Cappuccini conduce alle Lame di Sopra si sono accorti dell’apertura, nell’asfalto, di una piccola voragine.



Gli uffici comunali, una volta avvisati, si sono immediatamente attivati, constatando il distacco di una parte di asfalto che è finita sotto il livello della strada, dove passa una canaletta di acqua. Inevitabile la chiusura della strada per le Lame di Sopra, anche se non ci sono disagi per la circolazione in direzione dell’ospedale Santa Croce. Qualche disagio, anche se contenuto, per i residenti della zona che dovranno passare, fino alla riapertura, dal comune di Pieve Fosciana, dalla strada in località La Piella.



Dell’intervento è incaricata la ditta Intersonda che nella giornata di domani, venerdì 29 novembre, tempo permettendo, dovrebbe risolvere il problema permettendo così il ripristino della normale circolazione.