Si presenta il libro “Generazione 7” di Francesco Torselli

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 22 novembre 2019, 17:53

Martedì 26 novembre il Circolo Fotocine Garfagnana ospiterà a Castelnuovo di Garfagnana, nella sua sede al Villaggio UNRRA, 44 l’incontro con Carlo Delli, uomo di cultura, poliedrico e poliforme, filosofo (della vita, prima che della fotografia)

giovedì, 21 novembre 2019, 19:58

Nella mattinata le cerimonie hanno visto unirsi ai carabinieri operanti nella “Media Valle” ed in “Garfagnana”, i rispettivi sindaci e le autorità locali

giovedì, 21 novembre 2019, 10:49

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto sulle linee telefoniche, sono momentaneamente interrotte le comunicazioni in entrata al centralino dello stabilimento ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana

giovedì, 21 novembre 2019, 09:15

Per il sesto anno consecutivo la stagione di prosa del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana registra un aumento degli abbonati: sono 208, infatti, gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2019-2020 contro i 182 dell’anno passato

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:32

“Il primo passo per formarsi nel lavoro di cura”: a partire dall'8 gennaio 2020, presso la Confraternita di Misericordia in Via Giovanni Pascoli n. 10 a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) si terrà un corso mirato della durata di 12 mesi per diventare operatore del settore socio-assistenziale

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:29

Anche in questa sesta edizione il "SuperAbile" cambia di nuovo format evidenziando il fatto che esso costituisca un movimento culturale prima e più ancora che un evento