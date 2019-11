Castelnuovo



Tre auto coinvolte in un incidente: un ferito in ospedale

lunedì, 18 novembre 2019, 18:34

di simone pierotti

Un incidente tra due auto (con una terza macchina coinvolta), oggi pomeriggio, all'incrocio tra via Azzi e via Giovanni Pascoli a Castelnuovo Garfagnana.



Tutta ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, pare però che una Ford Fiesta nera, che proveniva dal via N.Fabrizi, a quanto sembra a fari spenti, abbia, per motivi ancora tutti da accertare, invaso la corsia opposta dove stava viaggiando una Fiat Panda grigia, guidata da una coppia del capoluogo e proveniente da Torrite, finendo per scontrarsi con quest'ultima. A seguito dell'impatto poi, una terza auto, una Fiat Punto, che si trovava proprio dietro la Panda, avrebbe finito per tamponarla.



Sul posto è intervenuta, intorno alle 17.40, un'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo con medico. Avvertiti anche i vigili del fuoco della stazione locale in quanto, in un primo momento, pare che uno dei conducenti non fosse in grado di uscire dal proprio mezzo e che, dalla sua auto, fuoriuscisse del fumo. Tutto però, fortunatamente, è rientrato. Il ferito ha comunque riportato un trauma cranico ed è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale Santa Croce.



Lievi disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale per gestire momentaneamente il flusso.